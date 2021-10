Cuando una persona se siente atraída por otra, lo más habitual es que intente disimular por timidez. Pero, en muchas ocasiones, pese a los esfuerzo, hay gestos, comportamientos y algunos otros indicadores que dan muchas pistas sobre los sentimientos que se tratan de esconder.

En el campo de la psicología se estudia desde hace años cuáles serían aquellas señales que demuestran si alguien nos gusta. Coinciden en que buscar la proximidad física, mantener el contacto visual cuanto más tiempo mejor o imitar los comportamientos del otro son muestras de ello. En cambio, gestos tan comunes como inclinarse o atusarse el pelo no están relacionados directamente con la atracción.

Le gustas a una mujer si

1. Te mira fijamente a los ojos y, cuando desvía la mirada, vuelve a fijarla de nuevo.

2. No pierde detalle en la conversación.

3. Sonríe durante la mayor parte del tiempo que pasáis juntos.

4. Se humedece los labios y deja la boca entreabierta.

5. Imita tus gestos. Por ejemplo, si te tocas la oreja, ella hará lo mismo al instante.

6. Todo el tiempo que pasa contigo se le hace corto.

Puedes ver otras señales de que le gustas a una mujer en la forma de comportarse con los demás. Por ejemplo, si cuando estáis en grupo ella tiene un trato diferente hacia ti, mayor amabilidad, atenciones, bromea mucho contigo, etc., ahí tienes una prueba más de que la balanza se inclina a tu favor. Observa también si muestra celos al verte hablar o reír con otras personas que sean posibles ‘rivales’ para ti.

También es evidente que le gustas si cuando estáis a solas se olvida del mundo. Parece que no le importa nada ni nadie más y solo presta atención a tu conversación. Además, cuando llega el momento de la despedida, lo hace con evidente desgana.

Incluso cuando estáis separados hay detalles que demuestran su interés por ti. Te echa de menos y por eso está pendiente del móvil y responde al instante cuando le llega un mensaje de tu parte.

Si tú no mandas nada, es probable que dé el paso y te escriba con cualquier excusa: para preguntarte si has llegado a casa, porque recuerda que ayer te dolía la cabeza, o diciendo que te ha llamado sin querer y por eso ha colgado enseguida. Presta atención también a sus redes sociales, pues después de que hayáis pasado un tiempo juntos puede que ella comparta algo positivo y alegre, aunque no haga referencia a nada concreto.

Así que no hace falta declarar amor o buscar sexo para demostrar que sí que hay 'feeling' entre vosotros. Es un sentimiento que se deja ver en pequeños detalles y que hace que todo lo demás pase a un segundo plano. No te lo pienses demasiado, por si ella interpreta que no es recíproco y pierde el interés.