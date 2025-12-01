Un trasplante de células madre logra 'eliminar' el VIH en un paciente con cáncer en Berlín: el séptimo caso del mundo

Los detalles La investigación confirma que el virus no ha reaparecido tras la retirada de la terapia antirretroviral (TAR).

Un paciente de Berlín mantiene indetectable el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) tras un trasplante de células madre en Berlín. Se trata del segundo caso que se da en esta ciudad, según un nuevo estudio publicado por la revista 'Nature'.

Se trata del séptimo caso documentado de remisión sostenida en el mundo con este tipo de intervención, y su evolución amplía las posibilidades de encontrar donantes aptos para este tratamiento.

El paciente, de 60 años y diagnosticado de leucemia y VIH, recibió un trasplante de un donante que solo tenía una de las dos copias de la mutación CCR5 Delta32, considerada protectora frente al virus.

Hasta ahora, las remisiones confirmadas —incluidos el primer paciente de Berlín, Timothy Ray Brown, en 2011, y el paciente de Londres, Adam Castillejo, un año después— se habían producido en personas trasplantadas con donantes homocigotos para esa mutación.

El trabajo, dirigido por Christian Gaebler, del Instituto de Salud y de la Universidad de Berlín, detalla paso a paso la evolución del caso, que abre la puerta a un mayor número de potenciales donantes compatibles para pacientes con cáncer hematológico y VIH.

La investigación confirma que el virus no ha reaparecido tras la retirada de la terapia antirretroviral (TAR).

Para Javier Martínez-Picado, miembro del consorcio IciStem —codirigido por el Instituto IrsiCaixa de Barcelona y el University Medical Center Utrecht— y responsable de varios de los estudios que han documentado casos de remisión, se trata de "un trabajo muy detallado y de calidad".

El investigador recuerda que estos trasplantes están indicados "exclusivamente" para personas con enfermedades hematológicas graves, pero subraya que se trabaja ya en "estrategias alternativas" con el objetivo de lograr remisiones sin necesidad de procedimientos tan invasivos.

Tres caminos de investigación

'Nature' ha publicado este lunes otros dos estudios publicados que examinan vías distintas para inducir la remisión del VIH, más allá de los trasplantes de células madre, por el Día Mundial del Sida.

El primero, liderado por la Universidad de California en San Francisco (UCSF), demuestra que es posible controlar el virus sin recurrir a tratamiento antiviral continuado. El ensayo probó una combinación experimental de inmunoterapias diseñada para reprogramar el sistema inmunitario.

La terapia permitió que siete de los diez participantes mantuvieran niveles bajos del virus durante meses después de suspender la TAR, que desde los años noventa ha convertido el sida en una enfermedad crónica mientras se mantenga la medicación.

El estudio, financiado por la Fundación para la Investigación del Sida (amfAR) con 20 millones de dólares durante cinco años y apoyado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), incluyó varias fases.

Primero, los participantes recibieron una vacuna terapéutica para activar los linfocitos T frente al VIH latente. Después, se les administró un cóctel de anticuerpos para reducir la carga viral, y, por último, una nueva ronda de anticuerpos antes de interrumpir la TAR.

Normalmente, cuando una persona con VIH deja la medicación, el virus rebota en unas dos semanas. En este ensayo, tres pacientes experimentaron ese rebote rápido, uno no mostró repunte y seis mantuvieron niveles bajos durante meses.

Pese a la ausencia de grupo de control y al tamaño reducido, los autores califican los resultados de "extremadamente alentadores" y consideran que ofrecen una prueba de concepto sobre la validez del enfoque. El tratamiento, no obstante, tendría que simplificarse y probarse en estudios más amplios antes de considerarse una alternativa a la TAR convencional.

El segundo estudio, liderado por David Collins en el Instituto Ragon (Harvard-MIT), identifica características comunes en las células T de individuos que han logrado mantener controlado el virus en ensayos previos.

El equipo describe patrones celulares similares en participantes con remisión inducida, lo que aporta pistas sobre los mecanismos inmunitarios implicados. También se trata de una investigación preliminar que requiere más desarrollo.

Evolución en el tratamiento

Los tres estudios muestran líneas convergentes en la búsqueda de una terapia capaz de controlar o eliminar el VIH sin necesidad de medicación de por vida. En el ámbito de los trasplantes, el caso del segundo paciente de Berlín amplía el espectro de donantes que podrían contribuir a la remisión del virus.

En el terreno de la inmunoterapia, las combinaciones experimentales comienzan a mostrar resultados prometedores. Finalmente, en el estudio celular, avanzan las pistas sobre las claves inmunológicas que podrían guiar futuras intervenciones.

A más de cuatro décadas de los primeros casos, cerca de 40 millones de personas viven con VIH en el mundo. La remisión del segundo paciente de Berlín y los avances publicados hoy apuntan a un mismo objetivo: identificar tratamientos seguros, efectivos y accesibles que permitan prescindir de la TAR en el futuro.

