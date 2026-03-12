Todos los alimentos que debe tener una dieta antiinflamatoria, la alimentación que ayuda a reducir la inflamación y a cuidar la micrbiota

Los detalles Laura Isabel Arranz, doctora en Alimentación y Nutrición, farmacéutica y dietista-nutricionista, nos detalla cómo llevar a cabo esta dieta que nos ayudará a disminuir la inflamación, además del cansancio.

Una dieta saludable, y en concreto una dieta antiinflamatoria, es clave para mantener saludable nuestra microbiota o flora intestinal de la que desde hace ya algunas décadas se considera el "segundo cerebro" de nuestro organismo. Y es que las funciones de la microbiota (microorganismos que gracias a su presencia nos aportan muchos beneficios) son esenciales para nuestra salud.

Entre ellas están las de "contribuir a la absorción de nutrientes e incluso generar algunas vitaminas como la K; ayudar al buen funcionamiento del sistema inmunitario, a la regulación del metabolismo y de algunas de nuestras hormonas y, por supuesto, ayudar a la regulación de la inflamación", explica a laSexta Laura Isabel Arranz, doctora en Alimentación y Nutrición, farmacéutica y dietista-nutricionista y profesora en la Universidad de Barcelona.

Cuando hablamos de dieta antiinflamatoria, hablamos de "una dieta enfocada a producir ese efecto antiinflamatorio como beneficio clave", explica Arranz, que ha publicado recientemente el libro 'La dieta antiinflamatoria. Recetas y consejos para reducir la inflamación y proteger tu salud' (Amat Editorial).

Una dieta antiinflamatoria es un tipo de alimentación que busca reducir los procesos inflamatorios del organismo. Esto es, no se refiere solo a la hinchazón ocasional, sino también a las inflamaciones crónicas de bajo grado que pueden estar relacionadas con enfermedades como la diabetes, la fibromialgia o incluso el cáncer.

Tal como explicamos en el artículo, El peligro de la inflamación silenciosa; por qué no debemos normalizar el cansancio o el malestar "la inflamación es, en esencia, una respuesta positiva y natural del cuerpo para defenderse de agresores externos como infecciones. Sin embargo, cuando este proceso no se resuelve y se prolonga en el tiempo, aparece la denominada inflamación crónica de bajo grado".

De ahí, la importancia tratarla a tiempo, de un abordaje temprano, para evitar que acabe derivando en enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares o incluso trastornos neurodegenerativos como el alzhéimer.

La dieta antiinflamatoria, por ende, prioriza alimentos frescos y poco procesados que ayudan a combatir esta inflamación, al tiempo que se reducen aquellos que pueden favorecerla.

Los alimentos imprescindible de esta dieta, tal como nos enumera la doctora Arranz son:

Abundancia y variedad de alimentos vegetales como verduras, frutas, frutos secos, semillas, legumbres y cereales integrales

Lácteos fermentados

Huevos

Carne blanca , reduciendo a consumo ocasional las carnes rojas y derivados y lácteos muy grasos

"Una alimentación adecuada puede ayudarte a reducir esta inflamación y a recuperar tu bienestar", afirma Arranz. Como siempre en alimentación, no se trata de excluir ni prohibir ningún alimento, sino de tomar estos alimentos que hemos nombrado de forma regular, que se interioricen dentro de nuestro día a día, y dejar para las ocasiones o para un consumo más ocasional, aquellos alimentos que no están en esta lista y que consideremos "menos saludables" y directamente nada saludables.