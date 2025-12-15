El 'secreto' de los amigos imaginarios en la infancia: "Para muchos niños, la imaginación se convierte en un espacio seguro"

¿Por qué es importante? Los amigos imaginarios han sido, durante décadas, un fenómeno ampliamente observado y estudiado en la infancia. La psicóloga Irene López nos explica qué función cumplen en algunos niños/as y cuándo deberíamos preocuparnos por ello.

'Inside Out' o 'Del revés' (2015) es probablemente una de las películas de animación más influyentes de los últimos tiempos y 'Bing Bong', uno de los amigos imaginarios por excelencia, o al menos sí de la última década y de nuestra historia más reciente.

Bing Bog es aquel amigo imaginario que la protagonista Riley creó cuando era pequeña: está hecho de algodón de azúcar, llora caramelos y tiene rasgos de varios animales a la vez, una mezcla típica de la imaginación infantil. Su presencia es fundamental para entender cómo funcionan los amigos imaginarios, tan importantes, a veces, en la vida de los pequeños. Como decía el gran Albert Einstein, "la imaginación es más importante que el conocimiento".

"Los amigos imaginarios han sido durante décadas un fenómeno ampliamente observado y estudiado en la infancia. Suelen aparecer en los primeros años de vida, especialmente entre los 3 y 7 años, en una etapa en la que la creatividad, el juego simbólico y la exploración emocional se encuentran en pleno desarrollo", explica a laSexta la psicóloga Irene López, psicóloga, responsable clínica de los centros de terapia infantil y adolescente anda CONMiGO.

Suelen aparecer como parte del desarrollo evolutivo normal, "cuando el pensamiento simbólico y la creatividad están en pleno auge. Y es en esta etapa cuando los niños utilizan la imaginación para comprender el mundo, expresar emociones y experimentar situaciones sociales de forma segura".

"Para muchos niños, la imaginación se convierte en un espacio seguro donde expresar pensamientos, gestionar emociones y ensayar situaciones sociales. Aunque para algunos adultos puedan resultar sorprendentes o incluso desconcertantes, estas figuras invisibles cumplen funciones relevantes en el desarrollo psicológico, emocional y social de los más pequeños", añade.

Pero realmente, ¿por qué los niños se inventan amigos? ¿Por qué aparecen en ocasiones? ¿Y por qué solo tienen amigos imaginarios algunos niños y no todos?

Por qué aparecen los amigos imaginarios y por qué solo en algunos/as niños

"La aparición de un amigo imaginario suele responder a necesidades internas: procesar experiencias, manejar la soledad, explorar roles sociales o simplemente disfrutar del juego libre. No es un signo de alerta, sino una manifestación más de su capacidad para crear, imaginar y organizar su mundo interno mientras avanzan en su desarrollo emocional y cognitivo", explica la experta.

Además, lejos de ser un indicador de dificultad, matiza esta profesional, "refleja una mente activa, flexible y en pleno proceso de construcción de su mundo interno".

No obstante, y aunque es un fenómeno universal, porque responde a mecanismos psicológicos propios del desarrollo temprano, es cierto que no en todos los niños/as aparecen. La 'aparición' de los amigos imaginarios no responde a un único patrón, sino a la interacción de diferencias individuales y factores evolutivos.

Esto es, según detalla López, "algunos niños poseen una imaginación especialmente rica o muestran una preferencia natural por el juego simbólico, lo que facilita la creación de personajes internos para acompañarlos en sus experiencias cotidianas. En otros casos, los amigos imaginarios surgen como una herramienta espontánea para gestionar emociones, elaborar cambios vitales o explorar dinámicas sociales que todavía están aprendiendo".

Por el contrario, hay niños que no los desarrollan porque se inclinan por juegos más estructurados, cuentan con hermanos o compañeros para interactuar, o simplemente no sienten la necesidad de construir figuras imaginarias. El temperamento, el estilo de crianza, las oportunidades de juego y el momento madurativo también influyen. "Tanto tenerlos como no tenerlos es igual de normativo y no supone ninguna ventaja o desventaja en el desarrollo infantil", asegura la psicóloga.

¿Cuándo un amigo imaginario puede convertirse en un problema y hay que buscar ayuda?

Tener un amigo imaginario es, en la gran mayoría de los casos, un fenómeno completamente normal y saludable. Sin embargo, desde la práctica clínica es importante observar cuándo podría volverse contraproducente para el desarrollo. Ahora bien: "Esto ocurre únicamente en situaciones muy concretas", afirma López.

De este modo, y según especifica la experta, sería motivo de atención si:

El niño depende excesivamente del amigo imaginario para regularse, evita sistemáticamente las relaciones reales o utiliza a este personaje para justificar conductas que dificultan su funcionamiento diario

El niño muestra confusión persistente entre fantasía y realidad, o si el amigo imaginario aparece acompañado de un malestar significativo, aislamiento social o cambios bruscos en el comportamiento.

"En estos casos, no se trata de alarmar, sino de realizar una valoración profesional para diferenciar un juego evolutivo de una posible señal de que el niño necesita apoyo emocional adicional", expone López. Por ende, las familias pueden considerar acudir a un profesional cuando "el amigo imaginario deja de ser un elemento de juego y empieza a impactar de forma significativa en la dinámica del niño o del hogar. Esto ocurre cuando el niño muestra una dependencia excesiva, se niega a participar en actividades si el amigo 'no quiere', o empieza a rechazar de manera constante el contacto con iguales".

Por último, también es recomendable en el caso de que aparezcan emociones intensas, como miedo o preocupación vinculada al personaje, o si el niño parece perder claridad sobre lo que es real y lo que no. "En estos casos, un psicólogo infantil puede ofrecer una lectura clínica de la situación, ayudar a la familia a acompañar al niño sin invalidar su mundo interno y proponer estrategias que faciliten un uso saludable de la imaginación, evitando que esta dinámica se vuelva limitante", concluye esta profesional.

