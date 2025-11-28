Un estudio explica cómo los folículos destruyen el cabello durante las épocas de estrés agudo

¿Por qué es importante? Posibilita el desarrollo de tratamientos contra la alopecia provocada por el estrés.

Un reciente estudio ha confirmado que el estrés laboral puede causar pérdida de cabello, algo que muchas personas han notado últimamente. La dermatóloga Mirella Pascini explica que el estrés provoca la producción de cortisol, una hormona que afecta a los folículos capilares, llevándolos a una fase de reposo. Este proceso no es inmediato, sino que suele manifestarse unos tres meses después de un episodio de estrés agudo. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, esta pérdida de cabello es reversible, aunque en algunos pacientes puede cronificarse y requerir tratamiento médico. El estudio abre la puerta a futuros tratamientos para la alopecia inducida por estrés.

Es probable que últimamente haya notado más pelo en la almohada, en la ducha o en el cepillo que de costumbre. Sin embargo, esto no tiene que ver ni con la época del año ni con la edad, sino con la tensión. "Eso es del estrés del trabajo, porque hace un mes, no me lo veía así", ha expresado una señora que, efectivamente, tiene razón. Porque un estudio ha confirmado la causa-efecto entre la pérdida de cabello y la tensión acumulada.

"Con el estrés, el cuerpo empieza a producir hormonas, como el cortisol, va por la sangre, y llega a los folículos. Esta hormona ayuda a que el folículo se ponga en la fase de reposo", ha explicado Mirella Pascini, dermatóloga de la Clínica Kalosia. Sin embargo, el efecto no es inmediato, por eso a veces es más complicado de identificar la causa. En este sentido, la dermatóloga ha apuntado que "suele pasar después de unos tres meses de un estrés agudo".

No obstante, en la mayoría de los casos no hay que alarmarse. Se trata de un proceso reversible, una estrategia de supervivencia para no gastar recursos en situaciones críticas. "Es verdad que en algunos pacientes el proceso se puede cronificar y puede durar más tiempo", ha indicado Pascini, al tiempo que ha detallado que en ese tipo de casos se suelen "utilizar medicamentos".

Con todo, este estudio ha descubierto el mecanismo por el que folículo destruye el pelo, lo que podría convertirse en la puerta para futuros tratamientos en casos de alopecia provocada por estrés

