Habla Mercedes Rodríguez-Maribona, maestra en una escuela rural: "Aplico constantemente a mi trabajo lo que aprendo en el Máster"

Mercedes Rodríguez-Maribona nació en Naveces, Asturias. Tiene 40 años y es tutora del aula infantil de la escuela rural de la localidad, así como jefa de estudios del colegio rural Castrillón-Illas, al que pertenece su escuela. En su clase hay niños de 3, 4 y 5 años.

Licenciada en Magisterio y diplomada en Inglés, Música y Lengua Asturiana, Mercedes cursa actualmente el Máster de Educación, Tecnologías e Innovación en la Universidad Internacional de Valencia, a la que llegó como ganadora del Premio Especial a las Nuevas Experiencias de Aprendizaje de los premios 'Grandes Profes, Grandes Iniciativas' que apadrinaba Atresmedia.

Mercedes empezó a trabajar con 21 años en un colegio concertado de Luarca, Asturias. Después se presentó a unas oposiciones y estuvo varios años dando clase en distintas escuelas de la comunidad para sumar puntos. Hace cinco años consiguió plaza en Naveces, donde continúa.

'La escuela es mi pequeño paraíso, el lugar donde soy feliz desde que llego hasta que me voy'

Ser maestra en una escuela rural es su sueño particular. El colegio es su "pequeño paraíso" y allí se sabe feliz desde que llega hasta que se va: "En la clase hay 14 niños de entre 3 y 5 años que me ilusionan y me enseñan, y juntos aprendemos un montón de cosas unos de otros".

Mercedes reconoce a los padres de los alumnos del colegio como "su otra mitad", su principal apoyo: "Trabajo con unas familias que te dan la mano y el brazo si hace falta. Su implicación en la escuela es impecable. Son mi otra mitad, mis compañeros de viaje, mi ayuda, mi colaboración".

El entorno natural juega un papel fundamental en la escuela donde trabaja. Sus clases acaban inmersas en la propia naturaleza. El orden, el respeto y el cuidado son los pilares básicos en su metodología, dejando la competitividad a un lado y evitando "marcar" a sus alumnos con órdenes

Mercedes recuerda una infancia difícil. Se ve a sí misma de niña colocando botellas y recogiendo chapas en el bar de sus padres, negocio que le obligó a compaginar trabajo y estudios. Pero lejos de atribuirse méritos, achaca los premios recibidos al apoyo de los padres de sus alumnos, entre ellos el que le otorgó Atresmedia: cursar el Máster de Educación, Tecnologías e Innovación en la Universidad Internacional de Valencia.

Ella se sabe privilegiada de haber podido acceder a la formación de la Universidad Internacional de Valencia. Su metodología y contenidos se adaptan a la perfección al perfil profesional de Mercedes, que mantiene su trabajo en la escuela y cursa a distancia el Máster de Educación, Tecnologías e Innovación. Aprende a incorporar las tecnologías a la práctica docente y a desarrollar proyectos de innovación educativa y lo hace a más de 900 kilómetros de la sede de la VIU.

"Es todo online: clases, trabajos, exámenes... La dinámica se adecua a tus necesidades y puedes cursarlo cómodamente en el tiempo del que dispongas", destaca la propia Mercedes sabedora de que este máster se ha convertido en un "apoyo fundamental" para su trabajo como profesora. "Es un banco clave de recursos que me ayudan en mi día a día", apunta.