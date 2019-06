Habla Jorge Batalla, experto en ciberseguridad de la ONU: "Quiero que mis hijas me vean como alguien que siempre se supera"

Jorge Batalla es ingeniero informático y actualmente cursa el Máster Online en Ciberseguridad en la Universidad Internacional de Valencia (VIU) con el objetivo de aplicar los conocimientos a su actual puesto de trabajo en el departamento de Ciberseguridad de Naciones Unidas (ONU).

El hecho de querer seguir formándose no le ha impedido disfrutar de su familia gracias a la opción de cursar sus estudios de máster a distancia y a una buena organización con su mujer, su mayor apoyo. No obstante, ha tenido que aplazar por un tiempo su Trabajo de Fin de Máster por el reciente nacimiento de sus dos hijas gemelas.

Con Jorge comprobamos que atender a una clase en pleno almuerzo o con una cerveza en la mano también es posible. Él lo sabe bien. Compagina su máster en la Universidad Internacional de Valencia con su trabajo y su familia; por eso exprime al máximo el tiempo que dedica a seguir formándose. Lo hace consciente de que esto nunca habría sido posible sin una metodología flexible que se adapte a él y a una de sus máximas como persona: superarse siempre.

Es así como quiere que le recuerden sus hijas. Tiene tres, dos de ellas gemelas y recién nacidas, y su objetivo es que vean a su padre como una persona que no se rinde, que siempre quiere más y que busca superarse a sí mismo a cada momento: "Me gustaría que me vieran como una persona que le gustan los retos y las nuevas experiencias".

"Quise hacer el Máster en Ciberseguridad porque quería ver otra parte que nunca había visto, que consiste en cómo reaccionar a un incidente de seguridad u otras áreas de conocimiento en las que nunca he trabajado", explica. Su formación hasta entonces había sido generalista, pero Jorge lo tenía claro: necesitaba seguir formándose para aportar en el trabajo al nivel de todos sus compañeros.

"En la VIU puedes hacer lo que quieras en cualquier lugar, simplemente necesitas ganas"

Jorge insiste en que, pese a las pocas horas de sueño que tiene al día, sus estudios suponen para él "un pequeño reto" en el que casi ha conseguido llegar hasta el final: "El secreto está en tener fuerza de voluntad y un portátil donde descargarte todos los contenidos".

"En la Universidad Internacional de Valencia puedes hacer lo que quieras, en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente necesitas ganas de hacerlo", añade Jorge. Es otra de las máximas que se ha aplicado a sí mismo durante los meses que le ha permitido ampliar conocimientos en ciberseguridad. También la estrecha relación con el coordinador de su máster, así como sus palabras de apoyo, le permitieron seguir adelante cuando se planteó tirar la toalla.

Jorge asegura que todo lo aprendido en el máster le ha "ayudado a participar en proyectos muy interesantes de la organización, a colaborar con otras misiones o agencias y a no estancarse". "Gracias al máster puedo hacer cosas diferentes, algo que me ayuda a estar motivado y con ganas", concluye.