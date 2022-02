Recientemente se ha estrenado el documental 'Somos únicxs', de la Fundación ColaCao, y hemos podido conocer un poco mejor la historia de superación de Ray Zapata, así como todas las dificultades que ha sufrido por el camino hasta llegar a la cima del éxito. Porque el medallista olímpico es uno de los protagonistas de esta pieza que busca tomar conciencia de todas las caras del bullying: "El deporte es un refugio para mucha gente, no solo para nosotros, los deportistas de alto rendimiento".

"Nos ayuda a aislarnos de los diversos problemas que podamos tener fuera de la práctica deportiva, lo cual es una herramienta buena a usar para despejarse", ha proseguido explicando Zapata, que no obstante ha matizado: "No todo es de color rosa. Lo hemos pasado mal, no solo con el tema del bullying, y el deporte lo que hace es impulsarte y ponerte metas para superarte. Sales fortalecido de todo ello".

Aunque Zapata sufrió, y mucho, este tipo de situaciones que persisten hoy en día: le hacían el vacío y le acosaban por su color de piel e, incluso, por hacer gimnasia. "Cuando entraba al gimnasio me olvidaba de todo eso, me daba igual lo que me dijeran. Al fin y al cabo, siempre he sabido lo que quería y cómo lo quería. Me hacían hasta comentarios feos por llevar un maillot, me decían de 'mariquita' para arriba", ha recordado el atleta.

Pero ¿podría haber llegado tan alto Ray Zapata sin haberlo pasado tan mal de niño? Es la pregunta que el escritor y colaborador de La Roca, Juan del Val, ha lanzado a Zapata, que ha respondido: "No lo sé, pero sí tenía claro que quería llegar hasta donde estoy a día de hoy. Sí que es verdad que si te dejas llevar por esos comentarios, no vas a ningún lado. Si mantienes el foco en lo que quieres, luchas por ello y confías en que va a llegar, y sobre todo disfrutas de lo que haces, al final termina llegando".

En esta línea, el medallista también ha querido hablar sobre la importancia de la salud mental: "Es prácticamente lo más importante, porque si no estás bien el resto no funciona". En este punto, Zapata ha contado que se puso en manos del psicólogo porque quería clasificarse, estar en la final, y ganar el oro olímpico: "Todo eso es un sinfin de pensamientos, pero no estás viendo por qué camino tienes que ir para llegar a conseguir eso. Hablé con el psicólogo y lo enfocamos así: ¿qué tenemos que hacer para conseguir una medalla olímpica?".