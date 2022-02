"La problemática del bullying es realmente sobrecogedora". Así de tajante empieza a hablar Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar (NACE)., "Lo que pasa es que la gente no tiene idea de hasta qué punto es un problema grave. Lo sufren aproximadamente unos dos millones de niños en toda España, no podemos decir una cifra exacta porque no tenemos estudios recientes, pero por lo que nosotros podemos ver e interpretar estamos en 1 de cada 4 o, tal vez, en 1 de cada 3 teniendo en cuenta que ahora hay ciberacoso y que cuando se hicieron los últimos estudios no se contemplaba, así que es un problema muy serio y todavía demasiado oculto", añade.

"La lucha tiene que venir desde la prevención en la familia, en el entorno escolar, en sanidad… porque a veces un pediatra puede detectar un caso de acoso escolar. Nosotros siempre decimos que este problema nos concierne a todos, es un problema de todos y todos debemos hacer algo porque son nuestros niños. Esto es una lacra social y es un problema sangrante. Hay que formar, sobre todo, a las personas que rodean a estos niños, especialmente a los profesores, pero también hay que informar a los padres", continúa Cabestany.

Todo esto ha llevado a la creación de la Fundación ColaCao que, para luchar contra el acoso escolar, quiere implementar acciones en el ámbito de la educación, la investigación y la divulgación, para tratar de promover un cambio social en torno al bullying. La Fundación ColaCao se crea en diciembre de 2021 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad contra el acoso escolar y promover un cambio social en torno al bullying en todas sus formas, reivindicando la valía personal y autenticidad de cada niño. Para ello, trabajará de la mano con NACE, una entidad que tiene más de 10 años de trayectoria en la lucha contra el bullying en nuestro país.

Así nace 'Somos Únicxs: las caras del bullying', un documental dirigido por Hernán Zin y narrado por Helena Resano, periodista y presentadora de laSexta Noticias. El proyecto ha contado con el Consejo Superior de Deportes para impulsar este documental en el que utilizan el deporte como herramienta para salir del acoso escolar.

"Soy director, escritor y reportero de guerra. Llevo más de veinte años contando historias humanas, tratando de tender puentes entre los que hemos tenido mucha suerte en la vida y los que no la han tenido", comienza explicando Hernán mientras Resano añade: "Soy periodista y madre de familia".

Durante el rodaje, el equipo del proyecto aprovechó para entrevistar a ambos y averiguar cómo se había llegado a este proyecto, por qué Hernán había decidido aceptar hacer un documental sobre esta problemática y por qué relacionarla con el deporte. En el caso de Resano, querían conocer su opinión respecto al bullying.

"Sumergirme en este documental ha sido un regalo porque yo no sabía que estaba pasando lo que está pasando, pero me ha concienciado mucho y espero que a la gente, al público también le sirva para tomar conciencia y comprender que esto lo tenemos que acabar entre todos, que esto no son problemas de los padres o de unos niños, es un problema de todos porque es nuestro futuro", asegura el director de 'Somos Únicxs'.

Ambos protagonistas han confesado que nunca fueron víctimas de bullying, aunque sí recuerdan casos que ocurrieron en su colegio durante su infancia.

"Los niños son muy crueles y yo he visto mucha crueldad en mi colegio cuando era niño, pero no había esta conciencia, ni tenía nombre, era algo asumido. Íbamos a por uno que era siempre el más débil", reconocía Hernán Zin mientras añadía: "Este espíritu gregario es un error. Es un error que tu identidad pase por sentirte parte de un grupo, tu identidad eres tú y lo que hagas en la vida, para bien o mal, eres tú".

"No recuerdo haber vivido en el colegio nada de bullying, sí que es verdad que había situaciones que no eran cómodas para algunas compañeras y tú, quizás siendo consciente, no decías nada. Había situaciones en las que se apartaba demasiado frecuentemente a las mismas personas y ahí, sí que recuerdo nombres que decir 'bueno igual no les incluimos demasiado en el grupo'", confesaba Resano.

Tanto la presentadora de laSexta Noticias como Zin creen necesario que haya un cambio, un cambio que empieza en los padres y en los centros educativos, donde tienen que saber distinguir las señales y no callar, decir basta.

"Creo que es fundamental el papel en los centros educativos, creo que en los colegios tienen que tener todas las alarmas encendidas porque puedes tener la suerte de que tus hijos hablen mucho contigo y tengan la confianza de contártelo, pero hay veces que no, y si no hay nadie vigilante, esa situación puede empeorar y puede ser un momento muy, muy, muy complicado para un niño que está en una situación muy vulnerable", asegura Helena.

El director insiste en que la sociedad tiene que crear conciencia, dejar de callarse ante estas situaciones: "Como decía Gandhi: 'si hay maldad en el mundo es porque la gente buena nos callamos'. Entonces creo que la gente buena tenemos que hablar y siempre levantar la voz para defender a los indefensos".

El documental cuenta con deportistas de élite que narran sus propias experiencias con el bullying y cómo el deporte les ayudó a encontrar gente nueva, a ganar autoestima y a salir del acoso que estaban sufriendo en el colegio.

La elección del deporte como herramienta coincidía con la historia de Hernán, quien además de director y escritor, fue reportero de guerra, algo que ha provocado que padezca estrés postraumático, y la forma que encontró de superarlo fue a través del deporte: "Yo sufro estrés postraumático después de 20 años de reporterismo de guerra y el deporte, en concreto el kitesurf, que es lo que hago, es lo que me mantiene cuerdo, lo que me ha salvado la vida, así que yo al deporte le debo todo, los mejores amigos, el estar en la naturaleza, el buscar cierto equilibrio… para mí el deporte es una válvula de escape y se lo recomiendo a todo el mundo".

"Estos chavales necesitan visibilidad, verse reflejados en alguien y, si figuras del deporte les cuentan que ellos también estuvieron allí, que encontraron la salida a esa situación en la que ahora mismo para ellos es un callejón sin salida, creo que ayuda, muchísimo. Además, les están dando una herramienta, que es el deporte, que es accesible para todos, buscar en el deporte esa forma de evadirte y de escapar de ese horror, de ese túnel negro que estás ahora", explica Helena.

Para terminar, Hernán quiso recordar que ser distinto es algo bueno y que no tiene que ser un motivo de burla: "Yo siempre he sido distinto al resto, desde niño quería viajar por el mundo, contar historias, y siempre he sido distinto, he tenido mucha imaginación y, lo que en algún momento podía haber sido algo que me pesara, con el tiempo comprendí que es lo que me ha hecho feliz en la vida, ser distinto, comprendí que ese es mi super poder, tener otra pasión, otros impulsos, otras motivaciones distintas a las del resto me hace especial y me ha hecho tener una vida muy especial así que eso que tenéis especial, cuidadlo, valoradlo y que nadie lo tire abajo porque ese es vuestro super poder".

"Yo les diría que, aunque ahora no sean conscientes, son únicos y estamos deseando, la sociedad, sus amigos, sus padres, sus profesores, descubrirles, que no se oculten. Seguramente, dentro de unos años echen la vista atrás y vean que lo que pasó en ese momento fue un momento muy puntual y que tuvieron las herramientas para poder salir, que sepan hablar, contarlo y contar que ellos son únicos en lo que sea, no tenemos que ser todos grandes estrellas, ni del deporte, ni de la música, ni de nada, simplemente ser únicos porque cada uno tenemos mucho que aportar", zanjaba Helena tratando de trasmitir algo de esperanza a aquellos que sean víctimas de bullying.

Un proyecto necesario que quiere poner fin a una lacra que es mucho peor de lo que la sociedad imagina. Carmen Cabestany insiste en qué este documental es un gran paso adelante: "Lo que ha hecho la Fundación ColaCao es algo que va a contribuir tanto, tanto, tanto a aminorar este problema e incluso a erradicarlo en más o menos tiempo. Es una tarea humanitaria, es mirar este problema que tenemos y querer ser el altavoz de estos niños que sufren y que algunos de ellos no solamente sufren, sino que sufren tanto que se nos matan, porque los suicidios van al alza, tampoco tenemos las cifras desgraciadamente, pero por lo que nosotros vemos van al alza".

La presidenta de NACE ha recordado un mensaje fundamental que los implicados en este proyecto repiten constantemente: "Lo que estamos haciendo es mirar al problema de frente porque ningún problema se soluciona si no le miramos a los ojos y si no hacemos todo lo posible por solucionarlo".

"A los niños les diría que son maravillosos todos, sean como sean, tengan las particularidades que tengan, tanto físicas como emocionales o psicológicas. Todos son seres realmente únicos, todos valen la pena, todos deben ser respetados, todos debemos respetarlos y, si comprenden esto, se van a empoderar, qué es lo que necesitamos, niños empoderados", ha zanjado Cabestany.

'Somos Únicxs: las caras del bullying' ya está disponible en ATRESplayer. Visiónalo y sé parte del cambio, dejemos de ser cómplices y creemos una sociedad que acabe con el acoso escolar y valore la diversidad de los suyos.