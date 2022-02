LaSexta presenta un apasionante proyecto impulsado por la Fundación ColaCao y el Consejo Superior de Deportes para visibilizar el bullying y sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de este problema social, y es que se estima que, en España, uno de cada cuatro niños es víctima de acoso escolar. Para ello, han creado un documental con increíbles protagonistas que compartirán sus experiencias personales.

Hernán Zin ha sido el director que ha dirigido esta obra audiovisual en la que tratan de mostrar todas las caras del bullying, tanto desde el punto de vista de la víctima, como del testigo y del agresor. El fundamento de esta obra audiovisual es que, todos somos únicos, pero a lo largo de la vida podemos olvidarlo y una de las principales causas de ello es el acoso.

"Es un documental más positivo, saliendo de los clichés habituales. Nosotros damos soluciones, damos herramientas, involucramos a la sociedad, es un documental inclusivo. Yo espero que, al ser un documental tan distinto y tan disruptivo en todas las formas, en cómo lo contamos, en el punto de vista, que realmente haga ruido y llame la atención", ha explicado el director de 'Somos Unicxs' en unos minutos que nos ha cedido para hablar de este proyecto.

El objetivo es visibilizar el bullying, ayudar a identificarlo y generar debate en la sociedad, ya que, si no se habla de él, no podemos enfrentarlo. "Creo que es un tema al que no le prestamos atención y yo, y todo el equipo, queremos que sirva para crear conciencia. No podemos ser testigos, no podemos ser cómplices y no podemos quedarnos callados y tenemos que actuar y eso es a lo que invita el documental, sobre todo invita a entender que, una sociedad diversa, donde hay todo tipo de gente, es una sociedad más rica para el futuro, y eso es algo que tenemos que valorar, por eso se llama Somos Unicxs. Ser único no tiene que ser algo por lo que te maltraten y te marginen, sino que tiene que ser algo de lo cual tú estés orgulloso y como sociedad tenemos que proteger la diversidad porque es uno de los grandes valores que tenemos a la hora de crear, de crecer, de emprender, tener gente que ve las cosas de otra manera", ha asegurado Hernán.

Helena Resano, presentadora de LaSexta Noticias, es la encargada de narrar la historia, una historia que mezcla ficción, mostrando señales que ayuden a los padres a identificar estas situaciones en un futuro, y realidad, donde utilizan declaraciones de deportistas que fueron víctimas durante su infancia y que encontraron en los valores del deporte una herramienta para superarlo.

Hernán nos ha contado porqué decidió utilizar una parte ficcionada y otra basada en el deporte: "La ficción es un espejo en el que nos podemos ver y podemos ver ciertas conductas que pueden ser alarmas de que tenemos que hacer algo contra el bullying. Además, la característica particular de este documental es el deporte, a mí me ha ayudado mucho en la vida con mi estrés postraumático de reportero de guerra, ha sido mi salvación, y yo creo que puede ser la salvación para muchos chicos y chicas que sufren bullying porque el deporte te da la autoestima, te sientes bien contigo mismo, conoces otra gente de otros ámbitos... Puede ser una solución a este problema".

Un asombroso proyecto que cuenta con la ayuda de Carolina Marín, medallista olímpica, campeona de España y del Mundo, y una de las grandes referentes del deporte español que sufrió acoso verbal durante su infancia, algo que pudo superar gracias a enfocarse en el bádminton. Carolina contará su historia y aportará algún consejo para que aquel que se vea reflejado pueda conocer herramientas con las que salir de esa situación.

El documental cuenta también con la presencia de Ray Zapata, otro medallista olímpico que fue discriminado, tanto por su color de piel, como por el hecho de que realizaba gimnasia artística, algo considerado como 'un deporte de chicas'.

Jero García también aporta su propia experiencia, y es que, el excampeón de España de boxeo, es conocido por su trabajo en contra del bullying, una problemática que ha encarado desde todos sus vértices, centrándose en el papel del agresor. Su objetivo siempre ha sido profundizar en las causas que llevan a la juventud a ejercer este tipo de abuso.

Además de los protagonistas ya mencionados, también colaboran Papi Gavi, youtuber y uno de los grandes referentes de la difusión de contenido futbolístico, y Susana Rodríguez, triatleta profesional. Esta última, aunque también fue víctima, habla desde el punto de vista del testigo y ahonda en cómo el miedo a convertirnos en la víctima puede hacernos pasivos ante una situación de acoso.

Este documental está dirigido a los padres y madres que tienen hijos e hijas en edad escolar, a los jóvenes y adolescentes que puedan estar viviendo situaciones similares y se sientan reflejados directa o indirectamente y a la sociedad en general, porque el bullying es un problema generalizado donde no hay un único culpable, sino que, es un dilema complejo en el que todos tenemos un rol y un papel.

"Con el tiempo, la humanidad evoluciona y conductas que hace 20 años eran normales ahora ya no. Este maltrato físico y psicológico que sufren muchos niños es algo que nos parecía normal y no, hay que decir no, los tiempos han cambiado, hemos evolucionado como sociedad y estamos en un momento en el que hay que decir basta, basta a esto. Tenemos que ser una sociedad proactiva, sana, inclusiva, que defienda al que está sufriendo y que ponga en valor la diversidad", ha asegurado el director.

Para finalizar, le hemos pedido a Hernán que nos explique por qué recomienda este documental: "Tenéis que ver este documental porque es distinto, es disruptivo, porque sus protagonistas son únicos, son inspiradores y porque nos pone frente a un espejo como sociedad, porque este es un problema que tenemos que solventar y el documental da las herramientas para acabar con ello así que, lo tiene todo y es indispensable que lo veáis".

El estreno será el 9 de febrero en LaSexta y también estará disponible en Atresplayer.