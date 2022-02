El Palacio de la Prensa de Madrid acogió este 2 de febrero la premier del documental 'Somos Unicxs: las caras del bullying', un proyecto impulsado por Fundación ColaCao y el Consejo Superior de Deportes y producido por Atresmedia TV, Buendía Estudios y LINE Sports & Entertainment. Su objetivo es visibilizar el bullying y sensibilizar a la sociedad sobre ello.

La jornada comenzó con los invitados y protagonistas cruzando el photocall mientras atendían a los diferentes medios que acudieron a esta cita. Aparecieron muchas caras del mundo del periodismo, como Roberto Brasero, Manu Sánchez, Diego Revuelta, Sandra Golpe, Angie Rigueiro, Félix José Casillas… También hubo una gran presencia de personajes de las redes sociales, con Daniel Marrero, Diego García Arroba, más conocido como El Cejas, etc. Y, como no podía ser de otra forma, vimos desfilar sobre la alfombra roja a los protagonistas del documental: Carolina Marín, Jero García, Susana Rodríguez, Ray Zapata y Papi Gavi. Sin embargo, estos no fueron los únicos deportistas de la noche, ya que pudimos ver a Sandra Sánchez, campeona olímpica de karate, a Francisco Cubelos, piragüista olímpico, y a Diego García Carrera, atleta español especializado en marcha atlética.

El documental quiere hacer ver que lo que nos hace distintos es algo único y pretende que la sociedad aprenda a amar más la diversidad, que eso que nos hace especiales no sea un motivo de burla. Este es el propósito de ColaCao, que lo quiere hacer realidad a través de la creación de su fundación social. Esta nueva entidad solidaria, recién nacida, tiene el objetivo de sensibilizar contra el bullying, una de las preocupaciones más relevantes de las familias, y una lacra que se calcula que afecta a unos dos millones de menores en nuestro país.

La importancia de hablar

"El primer paso es hacer conciencia, hablar abiertamente", explicaba Carolina Marín ante el micrófono de LaSexta. "Queremos intentar ayudar a la gente que lo sufre para que pueda salir", añadía la deportista olímpica. Jero García insistía también en que "la clave para evitar el acoso escolar es normalizarlo, crear un diálogo social". El streamer Papi Gavi explicaba por qué habían decidido contar su historia: "lo contamos para que la gente se atreva a decir basta y para eso hay que hacerlo con naturalidad, que vean que es normal pedir ayuda a la familia".

"Es una llamada de atención desde un punto de vista positivo, una herramienta para todos, padres, colegios…", aseguraba Hernán Zin, director de 'Somos Únicxs', quien recordaba por qué había querido utilizar el deporte como herramienta para salir del bullying: "yo fui reportero de guerra y es lo que me ayudó, el deporte cura".

Tras los abrazos y las risas entre conocidos y amigos que se encontraban en el photocall, las fotos y las entrevistas, tanto invitados como protagonistas pasaron a la sala donde por fin iban a poder ver el tan esperado documental 'Somos Únicxs: las caras del bullying'.

Helena Resano esperaba en el escenario para presentar el proyecto y agradecer a todos los implicados el haber creado algo tan importante y necesario, ya que, tal y como recordó la presentadora de LaSexta Noticias, se estima que 1 de cada 4 niños sufren acoso escolar.

"El mayor cómplice del bullying es el silencio". Este fue el mensaje que más se repitió durante toda la velada. Resano, Hernán Zin, los protagonistas del proyecto… todos insistían en ello y recordaban que el objetivo es romper ese silencio, porque no se puede luchar contra algo de lo que no se habla.

Helena invitó a subir al escenario al director, a Carolina, Susana, Ray, Jero y Gavi, quienes explicaron qué se iba a ver en unos instantes. "Cuando vives algo así te queda marcado para toda tu vida, pero también te da otro tipo de madurez. Ha sido duro revivir momentos que no son agradables, pero ha sido un orgullo y un placer poder aportar mi granito de arena para poder ayudar y lograr que esto se frene cuanto antes", confesó Marín.

Susana ha insistido de nuevo en el mensaje clave de la noche: "Cuando no se habla de algo parece que no existe, pero como ya hemos dicho, se estima que uno de cada cuatro niños es víctima del acoso escolar". También ha recordado, en especial para padres y profesores, que es muy importante la labor de ellos, pedía que estuvieran atentos a las señales, que el niño o la niña "no hable no significa que todo esté bien".

Con el aumento de las redes sociales y las nuevas tecnologías, ha aparecido el cyberbullying, algo que cada día aumenta más y más, y para eso estaba Papi Gavi. "Yo siempre he querido hacer reír a la gente, desde pequeño salía de clase y me iba a casa a grabar un vídeo para subirlo, pero mis compañeros sabían que lo hacía y se creaban cuentas para dejarme comentarios o 'dislikes', y luego, cuando volvía a clase, la gente se seguía riendo de mí y me dejaban de lado", explicaba Gavi sobre su propia experiencia.

"El acosador es la figura que queda olvidada, ¿qué le pasa a ese niño o niña para que actúe así?", recordaba Jero García, exboxeador profesional, y es que, si prevenimos el bullying, no hay que solucionarlo.

La emoción de escuchar a víctimas de acoso escolar

Tras unas breves declaraciones de todos los implicados, llegó el momento de mostrar el resultado final y se hizo el silencio en la sala, todos querían ver este documental tan necesario para nuestra sociedad. No se escuchaba ni el más mínimo ruido, lo que se veía en pantalla había acaparado la atención de todos los presentes, la emoción se notaba en el ambiente con imágenes que hacían empatizar con la historia y erizaban la piel. Obviamente, no puedo hablar por todos los que acudieron a esta premier, pero si puedo hablar desde el punto de vista de esta servidora y les aseguro que, tanto las historias reales como la parte ficcionada, provocaban un continuo torrente de emociones, no había momento alguno que no te hiciera sentir algo por dentro: rabia, empatía, decepción, orgullo, esperanza…

Ray Zapata era el primero en narrar su historia, una persona negra que encima hacía un deporte considerado de 'chicas'. "Era carne de cañón", asegura en el documental. Sin embargo, recuerda cómo ningún comentario impidió que siguiera haciendo lo que amaba.

"De pequeña tenía mucho vello", confesaba Carolina Marín. Ese era el motivo de las burlas entre sus compañeros, algo que vivió sola hasta que dijo basta y pidió ayuda, primero a sus padres y luego en el colegio. Afortunadamente, encontró en el bádminton la fortaleza para salir de aquello, pero, aunque lo pudo superar, recuerda que es algo que te marca. "Yo ya no tengo ni un solo pelo en todo mi cuerpo", aseguraba entre risas.

Papi Gavi acerca la visión del ciberacoso. El youtuber siempre supo que quería dedicarse a hacer vídeos y, aunque la gente se riese de él y le hicieran el vacío en el colegio, nunca dejó de hacerlo porque hacía lo que amaba. También muestra orgulloso sus cicatrices, y es que de pequeño tuvo que luchar con un neuroblastoma, un tipo de cáncer habitual en niños, que afortunadamente superó. Además, insiste en que "no somos conscientes de lo que ponemos en las redes y no sabemos cómo puede afectar".

Susana Rodríguez confiesa cómo, pese a haber sido ella víctima de acoso escolar y conocer desde dentro esa sensación de víctima, fue testigo de abusos verbales y no hizo nada, algo que hoy en día hay que cambiar, no podemos callarnos ante el bullying. La triatleta explica que ella siempre tuvo el apoyo de su familia y que eso fue clave a la hora de salir adelante.

Finalmente, Jero García explica que él mismo fue acosador y cree que hay que tratar este problema desde el origen, desde el niño o niña que ejerce esa violencia, ya sea física, verbal o psicológica. Además, asegura que el boxeo le salvó, ya que en el deporte encontró la autoestima, la constancia, la disciplina y la empatía, algo que puede ser esencial tanto para la víctima como para el agresor, una herramienta para acabar con el bullying.

Una oleada de aplausos inundó el Palacio de la Prensa y, aunque el público fue un poco tímido al principio, poco a poco fueron levantándose para hacer esa ovación aún mayor. El público aplaudía, los protagonistas agradecían a los impulsores de este proyecto y, la Fundación ColaCao y el Consejo Superior de Deportes, se felicitaban entre sí y daban las gracias a los implicados en este proyecto.

'Somos Únicxs: las caras del bullying' se estrena el miércoles 9 de febrero en LaSexta y también estará disponible en ATRESplayer, así que, si me permiten una intromisión más, vean este documental, sean parte de la solución, dejemos de silenciar esta problemática y creemos el cambio que merece nuestra sociedad.

¿Por qué ahora? Nace la Fundación ColaCao

ColaCao es una marca que lleva más de 75 años apoyando proyectos sociales, pero ha querido dar un paso más allá y en diciembre de 2021 creó la Fundación ColaCao con el objetivo de sensibilizar a la sociedad contra el acoso escolar. También implementará acciones en el ámbito de la educación, la investigación y la divulgación, para tratar de promover un cambio social en torno al bullying en todas sus formas, reivindicando la valía personal y autenticidad de cada niño.

La Fundación ColaCao quiere implementar programas escolares que ayuden a sensibilizar al alumnado en el respeto al prójimo y en el rechazo al acoso, fomentar estudios sociológicos que aporten datos sobre la actual situación del bullying, promover campañas solidarias y un largo etcétera. Para ello, trabajará de la mano con la Asociación No al Acoso Escolar (NACE), una entidad que tiene más de 10 años de trayectoria en la lucha contra el bullying en nuestro país.

De esta manera, este documental 'Somos Únicxs: las caras del bullying' es uno de los primeros proyectos que la Fundación ha impulsado, junto con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, y que pretende mostrar cómo el deporte puede ser una herramienta para salir adelante. Además, aporta consejos para ayudar a los padres a detectar si sus hijos están sufriendo bullying.