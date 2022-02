'Somos Únicxs: las caras del bullying' es un documental que trata de visibilizar el acoso escolar y sensibilizar a la sociedad. Además, abarca esta problemática desde todos sus ángulos, desde el punto de vista tanto de la víctima, como del agresor y del testigo.

El proyecto, impulsado por la Fundación ColaCao y el Consejo Superior de Deportes, cuenta con la presencia de deportistas de élite que dan testimonio de sus propias vivencias respecto al acoso escolar: Carolina Marín, Ray Zapata, Susana Rodríguez, Jero García y Papi Gavi, este último acerca la visión del cyberbullying. Cada uno explica su propia experiencia y cómo salieron adelante.

Jero García, exboxeador español, ahonda en el papel del agresor ya que él mismo fue ese niño que acosaba a sus compañeros de clase y, desde el momento en que fue consciente del daño que había provocado, ha tratado de luchar para prevenir la violencia y para ello creó una fundación. "Soy presidente de una Fundación que lleva mi nombre, Fundación Jero García, que se dedica a evitar la exclusión social y a la prevención de las violencias", explica.

"La situación del bullying ahora mismo en España creo que la puedo considerar de muy grave, según las últimas estadísticas, una de cada tres aulas está sufriendo bullying, ósea que, podríamos decir que casi un 33% de los escolares de este país puede estar sufriendo, insuflando y siendo testigo de acoso escolar", recuerda Jero.

Jero ha recordado una situación que vivió hace años en la que un amigo llevó a su hijo al gimnasio y le pidió que le “diera dos hostias” ya que le habían echado del colegio por acosar a otros compañeros. Cuando el niño entró en el gimnasio, el padre le miró de "forma despectiva" mientras le hacía un gesto empujándolo; en ese momento Jero decidió hablar con su amigo: "Yo le digo, vamos a apartarnos un poco de la puerta, nos vamos ahí a la sombra de esos árboles que están enfrente de la escuela y le digo ‘mira, primo, las dos hostias te las voy a dar a ti porque si el niño es así es por tu culpa porque tú a ese niño lo estás maltratando psicológicamente y ese niño como vía de escape solo tiene una, que es maltratar a los demás'".

El exboxeador insiste en que "no quiere disculpar al acosador" pero recuerda que es importante entender lo que lleva a un niño a acosar a otro. Al final, si se previene el bullying no será necesario solucionarlo.

"El único responsable cuando alguien insufla violencia a otra es él mismo, pero nos tenemos que poner en su lugar si en un momento determinado lo queremos prevenir, porque ese niño estaba destrozado cuando entró por esa puerta, ese niño estaba completamente anulado por su padre y la única forma que tenía de reafirmarse en su vida era a través de la agresividad con sus compañeros. Porque al final, ¿quién no ha molestado a otro niño?, ¿quién no le ha quitado los cromos?, ¿quién no le ha dado collejas?, ¿quién no le ha quitado el bocadillo? Porque yo fui el primero y hubo en un momento determinado que me di cuenta de lo mal que lo estaba haciendo", ha comenzado explicando Jero.

"Cuando un niño con 13 o 14 años con un trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad está desequilibrado emocionalmente, la única forma que tenía de equilibrarse a nivel dopamínico era a través de la agresividad con los demás. Y ese crío es el que tenéis aquí enfrente y, por supuesto, el día que se dio cuenta empezó a ver cómo podía devolver todo el daño que había cometido, y por eso quiero dedicarme firmemente a evitar y prevenir cualquier tipo de violencia", ha confesado el exboxeador.

Por todo ello, Jero creó su Fundación para tratar de prevenir el acoso escolar y de ayudar tanto a la víctima como al agresor. El exboxeador insiste en que la mejor prevención es "la educación"; en que los padres tienen que "saber detectar las señales" y preocuparse más por "cómo vuelven" sus hijos del colegio. Él insiste en tres claves básicas: "Primero detectar, segundo y fundamental, educar; nosotros somos el primer parapeto que tienen los niños, somos los que les tenemos que dar las armas, las herramientas a esos críos para que sean fuertes, porque la vida va a ser dura, y el tercer parámetro para evitar o mitigar el acoso escolar es la notificación".

'Somos Únicxs: las caras del bullying' pretende concienciar a la sociedad de que este problema es de todos, no solo de los implicados, y quiere que se deje de mirar a otro lado, que dejemos de ser cómplices.

"¿Cuál es el mayor cómplice de las violencias? El silencio. Vamos a decir basta ya, tanto el acosado como los padres del acosado, como el acosador, como los padres del acosador, porque no hay ningún padre que esté preparado para que sus hijos estén dentro del ámbito del bullying, tanto el acosado, como el acosador, como el testigo", asegura Jero mientras añade: "Tenemos que ser conscientes y saber, aparte de los síntomas, los protocolos a la hora de notificar: hay que estar atentos, hay que detectar, hay que educar y sobre todo no callar, notificar".

El exboxeador encontró en el deporte la salvación y explica cómo este puede ayudar tanto a la víctima como al agresor: "El boxeo te da tres recompensas inmediatas. La primera, la física o fisiológica, la gente cuando hace deporte se siente bien, a la vez que se siente bien se conecta con la segunda recompensa, la psicológica, gracias a este deporte segregas todos los neurotransmisores y hormonas de la recompensa, serotonina, endorfina, adrenalina y la que más me gusta, la que en un momento dado a mí me ayudó a equilibrarme emocionalmente, la dopamina", relata, y continúa: "Si cojo la primera y la segunda recompensa y la meto en una coctelera, me sale la tercera, que es la más importante, la conductual, los valores que te aporta el deporte, constancia, sacrificio, disciplina, motivación, y pertenencia a grupo, y ese último valor hace que esos críos que vienen de estar completamente aislados se sientan protegidos por su tribu, y en esos momentos, cuando ellos empiezan a sentirse bien y se empiezan a reafirmar a través de una autoestima más elevada, es cuando podemos empezar a trabajar con ellos, ayudarles".

'Somos Únicxs: las caras del bullying' cuenta con la colaboración de Jero García para aportar una visión que pocas veces se ve, la del abusador, ya que el bullying comienza ahí y si se previene no habrá que buscar herramientas para ayudar a quienes lo sufren a salir de ese acoso escolar.