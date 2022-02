'Somos Únicxs: las caras del bullying' es uno de los primeros proyectos de la Fundación ColaCao. Esta nueva entidad solidaria nació en diciembre de 2021 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad contra el acoso escolar y promover un cambio social en torno al bullying en todas sus formas, reivindicando la valía personal y autenticidad de cada niño.

La Fundación ColaCao, junto con el Consejo Superior de Deportes, ofrecieron la dirección de este proyecto a Hernán Zin, quien lleva más de 20 años "contando historias humanas y tratando de tender puentes entre los que han tenido suerte en la vida y los que no". El director, gracias a trabajar en este documental, descubrió que la situación de esta problemática en España es mucho más grave de lo que se podía imaginar. Hoy en día, se estima que uno de cada cuatro niños sufre bullying.

El documental quiere mostrar cómo el deporte puede ser una herramienta para salir adelante, algo que encajaba a la perfección con Zin, quien es también un ejemplo de superación. El director sufre estrés postraumático tras sus años como reportero de guerra, algo que ha conseguido superar gracias al deporte, al kitesurf. Para él, el deporte es la clave y cree que, si le salvó a él, puede salvar tanto quienes sufren acoso como a los que lo insuflan.

'Somos Únicxs: las caras del bullying' une ficción, mostrando situaciones y señales que se pueden dar en estos casos, y realidad, con testimonios de deportistas de élite que también se vieron dentro del bullying. Si los niños ven cómo sus referentes vivieron lo mismo que ellos y, no solo salieron adelante, sino que triunfaron en lo que hacían, pueden sentirse identificados y encontrar la fortaleza para decir basta.

Algunos de estos protagonistas son Carolina Marín, Susana Rodríguez y Ray Zapata. Deportistas olímpicos que han hecho historia en sus respectivas disciplinas.

El documental cuenta también con Helena Resano, periodista y presentadora de laSexta Noticias, cuyo rol es el de narradora.

"Evitemos formar parte del Bullying, seamos el cambio que queremos"

El documental va más allá y quiere abordar todas las perspectivas del acoso escolar. Para ello cuenta con Jero García, quien lleva años luchando por prevenir la violencia y favoreciendo la integración de niños y adolescentes.

Con el auge de las nuevas tecnologías ha aparecido el cyberbullying, y es que el uso de redes sociales favorece el anonimato y por tanto es más fácil atacar a las personas. Papi Gavi, youtuber con más de 1 millón de seguidores, es quien ahonda en este tipo de acoso.

Un documental necesario y apasionante con el que se empatiza y que no deja indiferente. Hay que decir basta, no mirar a otro lado, que ser diferente no sea un motivo de burla, luchemos por crear una sociedad que favorezca la diversidad.

Durante todo el proyecto hay una frase fundamental que se repite: el mayor aliado de la violencia, del bullying, es el silencio. Evitemos formar parte de ello, seamos el cambio que queremos.

Si aún no lo habéis visto, no esperéis más, 'Somos Únicxs: las caras del bullying' ya está disponible en ATRESplayer. Además, si pinchas en el vídeo podrás ver cómo se hizo. No te lo pierdas, merece la pena.