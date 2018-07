Frigorías, la unidad que debes conocer antes de comprar un aire acondicionado

¿Qué potencia necesito?

Disfrutas del aire acondicionado en la oficina y en el coche y ya tienes claro que no quieres pasar calor en tu casa este verano: ¡Por fin te has decido a instalar aire acondicionado! ¿Cómo elegir la máquina que mejor se adapta a tu hogar? ¿Qué potencia frigorífica necesito? Es importante comprar un equipo con la capacidad justa para obtener la mejor refrigeración, es decir, que no consuma mucha más energía de la necesaria para enfriar esa estancia ni tampoco se quede corto.