"Rompo contigo": el vídeo viral que revela nuestra dependencia más tóxica

"Esta relación no está funcionando. Estoy rompiendo contigo. No soy yo, eres tú. Me hice dependiente de ti y siempre estuviste allí, incluso en mis peores momentos. Pero has creado un ambiente tóxico, no solo para mí, sino también para los demás. Me estabas sofocando. Simplemente ya no somos compatibles. Además, hay otra cosa. Conocí a alguien más. Los demás me respetan. Siento que puedo respirar de nuevo. Así es como merezco ser tratada. Tengo otra opción y es una relación sana".

Con estas llamativas palabras comienza un vídeo difundido por la ONU para sensibilizar acerca de un problema que afecta a la gran mayoría de la población. A través de un sorprendente giro de guión (el interlocutor de la chica protagonista no es quien cabría esperar en un principio), caemos en la cuenta de que convivimos con una dependencia tóxica que no sólo nos perjudica a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean.

¿Adivinarías a quién le habla la protagonista del vídeo? Seguro que ni te lo imaginas...

Uno de los problemas más graves a nivel mundial

Si has visto el vídeo, ya habrás resuelto el misterio: la protagonista del vídeo no se dirige a un amante, a su expareja o a un acosador. El verdadero interlocutor de la joven ni siquiera es un ser humano, sino un material.

Se trata del plástico. A medida que avanza el vídeo, el discurso de despedida se va intercalando con imágenes de diferentes productos de plástico que la mayoría de nosotros utiliza en su día a día.

Como si de una nueva pareja se tratase, la protagonista termina conociendo los envases reutilizables y enumera los múltiples beneficios de proteger el medio ambiente que nos rodea. No se trata solo de los aspectos positivos en cuanto a lo puramente ecológico, sino también de sentirse bien con uno mismo.

¿Te animarías a romper con esa relación tóxica?