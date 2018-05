Una vaca marina vivió en los Pirineos hace 42 millones de años

A los sirenios se le conoce también como vacas marinas porque son los únicos mamíferos marinos herbívoros. Este grupo de mamíferos apareció por primera vez hace 50 millones de años y evolucionaron a partir de mamíferos terrestres en el continente africano hasta convertirse en animales totalmente marinos. En la actualidad, están representados por los dugongos y los manatíes que habitan en ríos y costas de latitudes tropicales.

Una nueva especie extinta de estos animales ha aparecido en el Pirineo oscense en el yacimiento de Castejón de Sobrarbe. La vaca marina, denominada Sobrarbesiren cardieli en honor a la Comarca de Sobrarbe y a Jesús Cardiel Lalueza, descubridor del yacimiento, vivió hace unos 42 millones de años y es considerada el primer sirenio cuadrúpedo de Eurasia y la especie más antigua del oeste de Europa, lo que sitúa a España, y especialmente a la provincia de Huesca, como uno de los puntos claves del mundo en el estudio de la evolución inicial de los mamíferos marinos.

Según el equipo liderado por José Ignacio Canudo del Grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, se trata de un fósil clave para conocer la evolución de los sirenios, ya que fue un animal cuadrúpedo, con las extremidades posteriores funcionales y que no estaba totalmente adaptado a la vida acuática. El estudio, publicado en Scientific Reports, ha permitido identificar 300 fósiles de Sobrarbesiren que corresponden al menos a seis individuos diferentes entre adultos y juveniles.

El nuevo sirenio está representado por casi todos los huesos del esqueleto del animal; se han recuperado tres cráneos, numerosas vértebras y costillas, y huesos de las extremidades anteriores y posteriores, entre los que destacan dos pelvis, un fémur y el peroné de sirenio más antiguo del mundo. Durante el Eoceno medio esa parte de los Pirineos serían un área costera de un golfo marino abierto al Cantábrico, donde desembocaría un delta con mucha vegetación y un clima tropical.

Adaptación a la vida marina

Las investigaciones se están realizado en el contexto de la tesis doctoral de Ester Díaz Berenguer de la Universidad de Zaragoza, quien en la actualidad está estudiando a fondo el esqueleto de este sirenio para conocer su apariencia y averiguar si era capaz de sostener su peso sobre sus patas posteriores o por el contrario, únicamente las utilizaban para nadar.

Este grupo de mamíferos están representados hoy en día por solo cuatro especies. Evolucionaron a partir de mamíferos terrestres en el continente africano. La adaptación a la vida acuática de los sirenios conllevó toda una serie de cambios corporales, como la pérdida del pelo y de las orejas, el desarrollo de un cuerpo más hidrodinámico, con el cuello acortado, unas extremidades anteriores modificadas en aletas y unas extremidades posteriores que fueron desapareciendo hasta quedar reducidas a una pelvis y un fémur vestigiales.

Por otra parte, desarrollaron unos pulmones alargados que abarcan casi la longitud total del cuerpo del animal. Esto, junto con una cola aplanada, que les ayuda a propulsarse en el agua, y el desarrollo de huesos muy engrosados y densos, les ha permitido transformarse en unos nadadores lentos que se alimentan en las praderas marinas de baja profundidad.

Las excavaciones paleontológicas en el yacimiento de Castejón de Sobrarbe comenzaron en el año 2009 bajo la dirección de la doctora Ainara Badiola de la Universidad del País Vasco, y desde entonces se han recuperado más de 600 fósiles de vertebrados de edad Eoceno medio (42 millones de años aproximadamente). También se han recuperado restos de tortugas, cocodrilos, lagartos, tiburones y pequeños mamíferos, además de fósiles de invertebrados y de plantas que junto a la geología permiten reconstruir el ambiente donde vivía este sirenio.

La buena conservación y abundancia de los fósiles convierte a los sirenios de Sobrarbe en la mejor colección de este grupo del Eoceno medio del mundo. Los fósiles se han excavado con el permiso de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la DGA y se encuentran depositados en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Próximamente las piezas más singulares se podrán ver en la exposición permanente del Museo situado en el edificio Paraninfo de la Universidad. Las investigaciones que se han realizado y las que están en curso cuentan con el apoyo y subvenciones de varias instituciones como Universidades de Zaragoza y del País Vasco, Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos, Gobiernos de Aragón y del País Vasco, Mineco, Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Uno de los cráneos de sirenio hallado en los Pirineos. / Unizar

Referencia bibliográfica:

Díaz-Berenguer, E., Badiola, A., Moreno-Azanza, M., Canudo, J.I. 2018. "First adequately-known quadrupedal sirenian from Eurasia (Eocene, Bay of Biscay, Huesca, northeastern Spain)". Scientific Reports