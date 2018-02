Sí, se puede entrenar el cerebro para evitar la dislexia

A lo largo de los años, diversos estudios neurocientíficos han demostrado que las regiones auditivas del cerebro se sincronizan con los estímulos auditivos externos. Es decir, el cerebro es capaz de acompasar de forma natural la frecuencia de sus ondas cerebrales con las oscilaciones o el ritmo de lo que escucha en cada momento.

Sin embargo, poco se sabía hasta ahora de las consecuencias que tenía el efecto de la sincronización cerebral, también conocido como brain-entrainment, en las regiones del cerebro directamente relacionadas con el procesamiento del lenguaje.

Una investigación llevada a cabo por el Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL, por sus siglas en inglés) de San Sebastián ha estudiado este aspecto y ha analizado a fondo la sincronización cerebral de 72 personas.

Según explica Nicola Molinaro, investigador en el BCBL, el experimento ha demostrado que la sincronización con el habla es más intensa cuando el cerebro escucha ondas de baja frecuencia –aquellas relacionadas con el acento, los tonos y la entonación del habla–.

Asimismo, el estudio ha demostrado que esta sincronización deriva en una activación directa de las regiones cerebrales relacionadas con el procesamiento de lenguaje, como es el caso del área de Broca, una sección situada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo e involucrada en la producción del mismo.

En anteriores trabajos los investigadores del centro donostiarra comprobaron que los niños con dislexia muestran una débil sincronización con las bandas de frecuencia baja, y por lo tanto, una escasa activación de las regiones relacionadas con el procesamiento del lenguaje.

Además, está científicamente demostrado que los jóvenes que no procesan de manera óptima las ondas de frecuencia baja tienen mayores dificultades para decodificar los fonemas y palabras, lo que se relaciona directamente con la capacidad lectora y los posibles trastornos de la misma, como la dislexia.

Intervenciones terapéuticas enfocadas al aprendizaje

Al analizar el efecto de la sincronía cerebral relacionada con los tonos y la entonación del habla, Molinaro explica que se pueden desarrollar en la infancia intervenciones terapéuticas enfocadas al aprendizaje del lenguaje estimulando los componentes auditivos de baja frecuencia y obtener así una idea más clara de los sonidos que componen el lenguaje.

“Por ejemplo, se puede medir la sincronización cerebral mientras un niño con dislexia está escuchando hablar y darle una recompensa si estimula más la sincronización con la banda de baja frecuencia. Se puede ayudar a aquellos que están fuera de sincronía a poner más atención a los tonos, acentos y entonaciones de habla”, apunta Nicola Molinaro.

Esto podría ser aplicable a las tareas con logopedas, desarrollando intervenciones específicas para sincronizarse con el habla en baja frecuencia. “Con sesiones repetidas de entrenamiento se puede ayudar a niños con retraso con el lenguaje a recuperar los mecanismos de atención”, asegura.

Necesarias futuras investigaciones

Los investigadores del BCBL han realizado un total de dos estudios con 35 y 37 personas respectivamente, a las que se sometió a la escucha de diferentes frases durante aproximadamente seis minutos.

A través de la magnetoencefalografía (MEG), una técnica no invasiva que permite registrar y analizar de forma precisa la actividad neuronal del cerebro mientras los participantes realizan una tarea tan sencilla como escuchar hablar, se analizaron las regiones cerebrales que se sincronizaban con las diferentes bandas de frecuencia.

Para Molinaro, es importante seguir estudiando el fenómeno de la sincronización cerebral para definir con más claridad qué pasa en el órgano más complejo del humano. “El objetivo es analizar qué ocurre en los cerebros de bilingües, en aquellas persona que están aprendiendo un nuevo idioma o en pacientes con lesiones cerebrales”.

Los autores prevén realizar futuras investigaciones para analizar qué ocurre con este fenómeno cuando el sujeto está en un contexto comunicativo donde varias personas hablan a la vez o si el receptor puede ver la cara del emisor mientras escucha su mensaje.

Referencia bibliográfica:

Molinaro, N., & Lizarazu, M. (in press). ‘Delta (but not theta)-band cortical entrainment involves speech-specific processing’. European Journal of Neuroscience