Las profundidades del Atlántico desvelan una nueva especie de tiburón

El tiburón de seis branquias, como también se conoce al tiburón vaca de ojos grandes, es una de las criaturas más antiguas de la Tierra. Sus antepasados surgieron hace más de 250 millones de años, mucho antes que los dinosaurios.

Sin embargo, al vivir en profundidades oceánicas extremas, aún quedan muchas incógnitas que resolver sobre este tipo de escualos, del que se creía que solo había dos especies conocidas Hexanchus nakamurai y Hexanchus griseus. Una de ellas, relacionada con H. nakamurai y su amplia distribución en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, ha traído de cabeza a los científicos durante décadas.

Los expertos han debatido desde los años 70 si los individuos de H. nakamurai que viven en el Atlántico noroccidental constituyen en realidad una nueva especie. Un nuevo estudio, publicado en la revista Marine Biodiversity, demuestra que sí. Los ejemplares de tiburones vaca de ojos grandes que nadan por las costas de Florida, Cuba y Bahamas pertenecen a una especie diferente.

“Demostramos que estos tiburones del Atlántico son en realidad muy diferentes de los del océano Índico y Pacífico (Japón, La Reunión y Madagascar) a nivel molecular, hasta tal punto que es obvio que son una especie diferente a pesar de que se parecen mucho a simple vista”, explica Toby Daly-Engel, del Instituto de Tecnología de Florida (EE UU), y coautor de la investigación.

Los científicos analizaron 1.310 pares de bases de dos genes mitocondriales y determinaron suficientes diferencias genéticas entre las poblaciones. Los resultados confirman así la recuperación del nombre Hexanchus vitulus para los individuos del Atlántico, un nombre otorgado en 1969 para los ejemplares hallados en Bahamas en un estudio publicado en Bulletin of Marine Science.

Principales diferencias

Los tiburones vaca de ojos grandes del Atlántico pueden llegar a pedir casi los dos metros de longitud, mientras que los ejemplares del océano Pacífico e Índico pueden alcanzar e incluso superar los 4,5 metros. Estos escualos tienen dientes inferiores únicos en forma de sierra y seis hendiduras branquiales, como su nombre indica. En general, la mayoría de los tiburones cuenta con cinco hendiduras branquiales.

Según los científicos, la nueva clasificación taxonómica del tiburón del Atlántico permitirá a la especie tener una mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo. “Como ahora sabemos que hay dos especies únicas, nos hacemos una idea de la variación general en las poblaciones de estos tiburones. Entendemos que si sobreexplotamos a una de ellas, no se repondrá en ninguna otra parte del mundo", recalca Daly-Engel.

El estudio contribuye al conocimiento y comprensión de la diversidad de tiburones, sobre todo la del océano profundo, “de la cual no sabemos mucho”, concluyen los expertos.

Ejemplar adulto de tiburón vaca de ojos grandes en aguas de Belice. / Ivy Baremore/MarAlliance

Referencia bibliográfica:

Toby S. Daly-Engel et al. “Resurrection of the sixgill shark Hexanchus vitulus Springer & Waller, 1969 (Hexanchiformes, Hexanchidae), with comments on its distribution in the northwest Atlantic Ocean” Marine Biodiversity febrero de 2018