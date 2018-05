Posible efecto preventivo en cáncer de mama de niveles altos de vitamina D

Elevados niveles en sangre de vitamina D podrían tener un efecto preventivo en el cáncer de mama, según ha explicado Marina Pollán, jefa del Servicio de Epidemiología del Cáncer dentro del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el V Simposio Internacional de Cáncer de Mama, inaugurado hoy en el Hospital Clínico de Madrid.

Estos datos fueron obtenidos de un estudio epidemiológico llevado a cabo por científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y del ISCIII, publicado en el Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

Según el reciente trabajo, el efecto era especialmente significativo en los tumores triple negativos, que representan alrededor del 10 al 20% de los casos de cáncer de mama (más de uno cada 10).

Este tipo de tumor es el más frecuente en mujeres de todo el mundo, con 1,67 millones de casos nuevos anuales (25.200 en España). Es más, esta cifra sigue en aumento, por lo que constituye un problema importante para la salud pública.

Aumentar este nutriente en mujeres

El objetivo de esta investigación, que ha contado con la participación de investigadores de 12 comunidades autónomas españolas (MCC-Spain), fue examinar la asociación entre las concentraciones de 25(OH)D en suero y el riesgo de cáncer de mama por subtipo molecular y estadio al diagnóstico en una muestra de 546 mujeres con cáncer de mama y 558 mujeres sanas.

Los autores observaron que el riesgo de padecer este tumor disminuía conforme aumentaban los niveles de vitamina D en sangre. Dicho efecto fue similar en mujeres pre y postmenopáusicas y en todos los estadios al diagnóstico.

Esta investigación constituye el primer estudio desarrollado en España que proporciona información de la asociación entre los niveles de 25(OH)D en sangre y los diferentes tipos histológicos de cáncer de mama.

Los autores subrayan que, dada la elevada proporción de mujeres con concentraciones insuficientes de vitamina D en España, sería necesario el desarrollo de estrategias preventivas encaminadas a mejorar los niveles de dicho nutriente.

El sol no evita el déficit

La exposición solar constituye la principal fuente de exposición a la vitamina D. Hasta el momento, no existe un consenso sobre los niveles óptimos de este nutriente en el organismo. Diversos organismos internacionales han establecido un punto de corte entre los 50 y 75 nmol/L.

En España, pese a su buena climatología, un amplio porcentaje de población presenta hipovitaminosis D (más del 50% de las mujeres sanas del estudio mostraron concentraciones por debajo de 50 nmol/L de 25(OH)D, considerado el principal biomarcador del estatus de vitamina D).

Aunque ya existe una evidencia consistente del efecto preventivo de la vitamina D frente al cáncer colorectal, la evidencia frente al cáncer de mama era menos concluyente.

Referencia bibliográfica:

Marina Pollán et al.: ‘Serum 25-hydroxyvitamin D and breast cancer risk by pathological subtype (MCC-Spain)’. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 19 April 2018. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2018.04.005