Nuevas pruebas de la megainundación del Mediterráneo hace 5 millones de años

Una investigación elaborada por un equipo internacional de científicos ha encontrado nuevas pruebas que respaldan la hipótesis sobre la mega inundación ocurrida durante el periodo Zancliense, una entrada masiva de agua atlántica en la cuenca del Mediterráneo que tuvo lugar hace unos 5 millones de años y que puso fin a lo que se conoce como Crisis de Salinidad del Messiniense (CSM), un período durante el cual se produjo la desecación parcial del mar Mediterráneo. El trabajo, liderado por la Universidad de Malta y en el que ha participado el investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera del CSIC (ICTJA-CSIC) Daniel García-Castellanos, ha sido publicado en la revista Scientific Reports.

Gracias a los perfiles sísmicos y los testigos recuperados del fondo marino, los autores del estudio han identificado en el subsuelo del canal de Sicilia un cuerpo de sedimentos que califican de "extenso" y "caótico" al que han denominado “Unidad 2”.

Según el estudio, la “Unidad 2” estaría formada por los materiales erosionados y arrastrados por el inmenso flujo de agua que, a través del estrecho de Sicilia, inundó la cuenca Jónica una vez se hubo colmatado la cuenca occidental del Mediterráneo con el aporte de agua proveniente del océano Atlántico y que había entrado primero por el actual estrecho de Gibraltar.

Estos sedimentos se encuentran, según los investigadores, por encima de una capa de sales depositada con anterioridad durante la desecación parcial del mar Mediterráneo ocurrida durante la CSM y bajo otra de sedimentos de origen marino común depositados una vez se hubieron restablecido las condiciones oceánicas normales.

“Los depósitos que hemos identificado en nuestro estudio se caracterizan por tener poca reflectividad de las ondas sísmicas y por carecer de una estructura interna ordenada de capas, una característica que es típica de los sedimentos originados por inundaciones catastróficas”, explica García-Castellanos.

La mayor acumulación de sedimentos de una mega inundación

El trabajo indica que el cuerpo sedimentario encontrado ahora junto al escarpe submarino de Malta tiene forma de cuña y se le estima un grosor de hasta 860 metros. Según explican los autores del estudio, se trataría de la mayor acumulación conocida de sedimentos originados por una mega inundación.

Los investigadores han identificado también el punto del canal de Sicilia por el que las aguas procedentes de la cuenca occidental del mar Mediterráneo habrían entrado en la cuenca Jónica durante la Mega Inundación Zancliense. Podría tratarse del cañón submarino de Noto. Explican los autores que este cañón tiene una forma única: su cabeza tiene forma de anfiteatro y una anchura cercana a los 6 kilómetros y “es similar a aquellos cañones erosionados rápidamente por mega inundaciones”. Los investigadores interpretan que el cañón submarino de Noto actuó como el colector del inmenso flujo de agua que entró en la cuenca Mediterránea Oriental.

“Según los modelos del artículo que publicamos en la revista Nature en el año 2009, la inundación del Mediterráneo habría tenido lugar en tan solo unos pocos años, produciéndose descargas de hasta 100 millones de metros cúbicos por segundo, unas mil veces el caudal medio del Amazonas actual“, recuerda García-Castellanos.

“Nuestro trabajo vuelve a poner sobre la mesa el carácter abrupto y catastrófico de los cambios medioambientales ocurridos durante el periodo Messiniense, los más importantes ocurridos desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años”, añade el científico.

Un Mediterráneo irreconocible

Hace unos 6 millones de años, se cerró la conexión entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Este evento propició la desecación parcial del Mar Mediterráneo que quedó convertido en una inmensa laguna salina. Se estima que se produjo un descenso del nivel del mar de entre 1300-2400 metros. Es lo que se conoce como Crisis de Salinidad del Messiniense (CMS).

Una de las grandes cuestiones para los investigadores sobre este periodo es determinar como finalizó y como las aguas recuperaron su nivel. La teoría de la Mega Inundación Zancliense propone que se produjo una entrada masiva de agua a través del estrecho de Gibraltar que inundó primero la cuenca occidental y luego, a través del estrecho de Sicilia, rellenó la oriental. Algunos estudios indican que este proceso de relleno tuvo una duración de entre unos meses y dos años.

Referencia bibliográfica:

Micallef, A., et al. (2018), "Evidence of the Zanclean megaflood in the eastern Mediterranean Basin" Scientific Reports, 8(1), 1078, doi: 10.1038/s41598-018-19446-3.