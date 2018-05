La microbiota intestinal, clave en la diabetes de pacientes con enfermedad arterial coronaria

La microbiota intestinal es clave en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Así lo ha demostrado un estudio que relaciona los cambios y una diversidad reducida en estas bacterias con la enfermedad metabólica.

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) y del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), ambos del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, han publicado un estudio en Frontiers in Microbiology en el que analizan el papel de la microbiota intestinal sobre los parámetros cardiometabólicos y la inmunidad en pacientes con enfermedad arterial coronaria con y sin diabetes tipo 2, evidenciando su impacto.

Así, han detectado que la presencia de diabetes tipo 2 en pacientes con enfermedades cardíacas se asocia con un cambio en la microbiota intestinal y una diversidad reducida junto con diferencias metagenómicas funcionales.

De esta manera, tenían menos bacterias beneficiosas o comensales que los pacientes que no desarrollaron diabetes (como Faecalibacterium prausnitzii y Bacteroides fragilis) y más patógenos oportunistas (como Enterobacteriaceae, Streptococcus y Desulfovibrio), que pueden alterar la función de la barrera intestinal, aumentando los niveles de zonulina y mejorando los niveles de TMAO (n-óxido de trimetilamina), por lo que eleva el riesgo de procesos inflamatorios relacionados con la enfermedad arterial coronaria mediante el aumento de la producción de citoquinas inflamatorias.

Metabolismo del huésped y riesgo de enfermedades

La composición de la microbiota intestinal es un factor que vincula el metabolismo del huésped con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares e inmunidad intestinal, y en este estudio se analizó su papel en los parámetros cardiometabólicos y la inmunidad en pacientes con enfermedad arterial coronaria con y sin diabetes mellitus tipo 2.

Los investigadores evidenciaron que la diversidad y la composición de la microbiota intestinal eran diferentes entre los pacientes con y sin diabetes. Así, los que desarrollaron la patología contaban con menos bacterias beneficiosas y mayor presencia de patógenos oportunistas.

Según explica Mª Isabel Queipo, del nodo de Málaga del CIBEROBN, “los resultados sugieren que la presencia de diabetes mellitus tipo 2 está relacionada con una regulación alterada del sistema inmune en pacientes con enfermedad arterial coronaria mediante la composición y funcionalidad de la microbiota intestinal y la producción y efectos de sus moléculas derivadas”.

En este sentido, Manuel Jiménez, del grupo de CIBERCV de Eduardo de Teresa, subraya que gracias a este estudio de la microbiota intestinal, “contamos con un nuevo objetivo terapéutico para el tratamiento y la prevención de enfermedades cardiometabólicas complejas a través de la regulación del sistema inmune”.

Referencia bibliográfica:

Lidia Sanchez-Alcoholado, Daniel Castellano-Castillo, Laura Jordán-Martínez, Isabel Moreno-Indias, Pilar Cardila-Cruz, Daniel Elena, Antonio J. Muñoz-Garcia, Maria I. Queipo-Ortuño y Manuel Jimenez-Navarro. Role of Gut Microbiota on Cardio-Metabolic Parameters and Immunity in Coronary Artery Disease Patients with and without Type-2 Diabetes Mellitus Front Microbiol. doi:10.3389/fmicb.2017.01936