Focas, ballenas y aves marinas hacen los mismos viajes por el océano

Un estudio internacional ha mapeado los movimientos de una enorme colección de animales marinos, que incluye ballenas, tiburones, aves marinas y osos polares, para comprender cómo viajan por el océano. "Comprender las reglas básicas del movimiento de los animales es un primer paso para saber cómo adaptan su comportamiento a los impactos humanos, y esta información nos permitirá conservar mejor a estas especies", explica Carlos M. Duarte, director del Centro de Investigación del Mar Rojo.

Para conocer cómo influyen las características de cada animal acuático en su movimiento, un equipo de científicos, liderado por la Universidad de Western Australia y el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, ha analizado los datos de seguimiento por satélite de más de 2.500 ejemplares de 50 especies.

"Hacer un seguimiento de los movimientos de los animales marinos plantea desafíos únicos. No es común que un solo estudio incluya tantas huellas de animales marinos de tantos tipos diferentes, lo que nos permite hacer preguntas que trascienden los patrones de especies individuales", explica el coautor del estudio Michael Berumen, científico de la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah en Arabia Saudí.

Como explica Ana Sequeira, autora principal del estudio en el UWA Oceans Institute, es fundamental conocer los patrones de movimiento de los animales ante el aumento del nivel del mar y la reducción del hielo ártico.

Ballenas y aves con los mismos patrones de movimiento

A diferencia de las especies terrestres, donde el movimiento se asocia con el tamaño corporal, el equipo se sorprendió al descubrir que en las especies marinas no ocurre lo mismo. Por ejemplo, las ballenas de una tonelada muestran patrones de movimiento comparables a las aves marinas que pesan gramos. Es decir, los animales marinos se mueven a través del océano de manera similar.

El movimiento en hábitats oceánicos era más directo hacia una ubicación clave, mientras que en las zonas costeras era más complejo, lo que sugiere que los animales se adaptan cuando están más cerca de la costa, en busca de alimento o para protegerse.

Esta capacidad para adecuar su comportamiento a su entorno proporciona una esperanza de resistencia a un entorno marino costero que cambia rápidamente.

El trabajo, publicado en la revista PNAS, es resultado de un esfuerzo de colaboración mundial de investigadores involucrados en el Programa Analítico del Movimiento de la Megafauna Marina (MMMAP), del que Duarte es cofundador.

