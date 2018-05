La fama de los animales más mediáticos puede llevarles a la ruina

Simba, el cachorro de león que luchó contra su tío Scar para convertirse en el rey de la selva; o Dumbo, el pequeño elefante volador, podrían haber hecho un flaco favor a sus especies. Sus representaciones en dibujos animados, muñecos y publicidad han conseguido que lideren las listas de los animales más carismáticos y populares. Según una nueva investigación, la fama de estos animales podría suponer su ruina.

Leones elefantes, tigres, jirafas y leopardos están tan omnipresentes en las retinas occidentales que el público asume que sus condiciones en la naturaleza y su supervivencia son óptimas; sin embargo, para conservar estas especies se necesita la colaboración y el apoyo de la sociedad.

Según el estudio, publicado esta semana en PLoS Biology, las especies más carismáticas quedan desatendidas. “La gente no es consciente de la importancia que tiene su apoyo a estas especies porque cree que no lo necesitan y que no están en peligro”, declara a Sinc el líder del estudio, Franck Courchamp, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en París (CNRS, por sus siglas en francés).

La falta de apoyo y movilización pública son dos de las dificultades que tienen que afrontar los científicos y políticos que trabajan por la protección de los animales en peligro de extinción. Courchamp explica que esto es fruto de la desconexión entre el público y la naturaleza. “La gente ve representaciones e imágenes de estos animales con mucha frecuencia, son muy mediáticos, y por eso tienen la impresión de que son comunes”, aclara Couchamp.

Los 10 animales famosos más amenazados

A través de encuestas online a gran escala, cuestionarios a niños de primaria, análisis de las especies mostrados en las páginas web de cien zoológicos y una última consulta sobre los animales protagonistas de películas de animación de Disney Pixar, el equipo internacional de investigadores elaboró una lista de los diez que la gente consideraba más carismáticos: el tigre, el león, el elefante, la jirafa, el leopardo, el oso panda, el guepardo, el oso polar, el lobo gris y el gorila.

Aunque son los más queridos, estos animales también están en peligro, pero la gente no es consciente de ello. La situación ha empeorado durante las últimas décadas debido a su gran presencia cultural y comercial: la sociedad está tan acostumbrada a ver la imagen de un león y le parece tan cercano y reconocible, que sobreentiende que su situación y protección en la naturaleza está asegurada.

Los autores creen que la omnipresencia de estos animales en nuestra cultura, medios y publicidad podría crear una “población virtual engañosa” que sesga la percepción del público. La solución, según el estudio, está en manos de las grandes compañías. “La consecuencia de usar la imagen de animales en peligro de extinción en marketing, sin informar sobre la amenaza en la que se encuentran, perjudica su conservación”, explica el experto.

Concluye explicando que, si las empresas que se benefician de las imagen de Simba y Dumbo (entre muchos otros personajes de animación) y de las de otros animales sin derechos de autor, donaran una pequeña parte de sus ingresos a su conservación esto supondría grandes cantidades de dinero procedentes de todo el mundo para este objetivo, aumentando las oportunidades de salvar a estas especies.

Referencia bibliográfica

Courchamp, Franck; Jaric, Ivan; Albert, Céline; Meinard, Yves; Ripple, William J.; Chapron, Guillaume. "The paradoxical extintion of the most charismatic animals". PLoS Biology, 12 de abril de 2018.