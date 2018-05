El extracto de azafrán tiene efectos antidepresivos en adolescentes

Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en colaboración con la Universidad de Murdoch (Australia) y la empresa Pharmactive Biotech, han realizado un estudio pionero para probar la eficacia de un extracto comercial de azafrán para el tratamiento de los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes.

Los resultados, publicados en el Journal of Affective Disorders, muestran que la administración durante ocho semanas de affron® (nutracéutico desarrollado por Pharmactive Biotech) fue beneficiosa para la mejora de los síntomas de la ansiedad y depresión en adolescentes de 12 a 16 años de edad.

El estudio clínico, realizado en Australia, se aplicó a 80 jóvenes con síntomas moderados e intermedios de ansiedad y depresión. De acuerdo con los autores, los adolescentes tratados con el extracto mostraron unas mejoras significativas en los principales indicadores de ansiedad, fobia social y depresión.

“El grupo de adolescentes tratados con el extracto mostraron de media un 33% de reducción total de los síntomas, comparado con el 17% de mejora del grupo placebo. Por otro lado, un 37% de los jóvenes experimentaron una reducción significativa de los síntomas, comparado con el 11% de los jóvenes del grupo placebo”, afirman los investigadores.

“Desde la perspectiva de los padres –agregan– se obtuvieron diferencias significativas en la reducción de los síntomas del grupo tratado con el extracto natural, comparando con placebo durante el tiempo de tratamiento: mejoras del 40% y 26%, respectivamente.”

Los principios activos del azafrán, denominados lepticrosalides, han sido descritos por varios autores. Son inhibidores de la recaptación de neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo, principalmente serotonina, dopamina y noradrenalina. Está demostrado que las personas que sufren de depresión presentan un elevado estrés oxidativo, por lo que la ingesta de antioxidantes externos puede ayudar a prevenir los síntomas relacionados con la depresión.

Referencia bibliográfica:

Lopresti, A., Drummond, P., Inarejos-García, AM., Prodanov, M. (2018). affron®, a standardised extract from saffron (Crocus sativus L.) for the treatment of youth anxiety and depressive symptoms: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Journal of Affective Disorders, 232, 349-357