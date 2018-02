Estas son las fotografías más remotas jamás tomadas

Durante poco tiempo esta imagen del cúmulo estelar Wishing Well, captada por New Horizons el 5 de diciembre de 2017, fue la más lejana hecha por una nave espacial, rompiendo un récord de 27 años establecido por Voyager 1. Dos horas más más tarde, New Horizons rompió su propio récord. / NASA / JHUAPL / SwRI