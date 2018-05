Ciencia ciudadana para prevenir la obesidad

Villaverde es un distrito de Madrid situado en su extremo sur, con más de 142.000 habitantes. Es una zona de población mayoritariamente trabajadora, que surgió en la década de los 60 con la oleada migratoria a Madrid desde distintos lugares de España. Hoy en día su estructura demográfica es bien distinta a la de entonces, siendo la inmigración proveniente de otros países un factor muy importante.

En este entorno ha surgido 'PhotoVoice Villaverde', un estudio participativo sobre alimentación y actividad física a través de la fotografía. Su metodología de investigación procede de las ciencias sociales y de la fotografía, y tiene un gran interés científico en epidemiología y salud pública dado su carácter participativo y de análisis cualitativo.

La metodología se basa en la toma de fotografías por parte de los participantes en el estudio, y en los comentarios que dichos participantes arrojan de las mismas, que son analizados posteriormente en grupos de discusión. “Lo más importante de esta técnica es que convierte a los participantes en portavoces de su propia realidad, en este caso de alimentación y dieta, que es lo que a nosotros nos interesa como investigadores”, asegura Paloma Conde, miembro del grupo de Investigación de Epidemiología Social y Cardiovascular de la Universidad de Alcalá.

En una primera fase, los vecinos realizaron fotografías e identificaron categorías de cómo se relacionaba su barrio con la alimentación y la actividad física. Usando el enfoque del marco lógico, los participantes transformaron estas categorías en recomendaciones políticas para mejorar la alimentación y la actividad física. En esta fase, los residentes identificaron 18 recomendaciones de actividad física y 12 de alimentación.

En una segunda fase, con una estrategia de aproximación sucesiva, los investigadores resumieron estas 30 recomendaciones en once, que ya estaban enfocadas en obesidad en general. Por último, en una reunión en la que estuvieron presentes representantes del grupo de investigación, políticos, profesionales del área de salud pública y residentes, las punturaon, y se debatió en profundidad cómo implementar las tres más votadas: mejorar la oferta y adecuación de los espacios públicos/zonas verdes para ofrecer alternativas de ocio en el barrio; mejorar el acceso a las instalaciones deportivas; fomentar la oferta asequible de productos ecológicos y de necesidades especiales.

“La importancia de este estudio es que usamos una perspectiva de diferentes actores comunitarios, con los ciudadanos en el centro, pero teniendo en cuenta investigadores y políticos, de forma que, por un lado, los investigadores aportamos el método, los residentes la perspectiva ciudadana, y los políticos el pragmatismo y la aplicabilidad de las medidas”, señala Pedro Gullón, investigador del grupo responsable de la investigación.

Esta investigación es parte del proyecto europeo Heart Healthy Hoods, financiado por el Consejo de Investigación Europeo, que estudia la relación que existe entre las características físicas y sociales del entorno urbano en la ciudad de Madrid y la salud cardiovascular de sus habitantes.

Empoderamiento de las mujeres tras su participación

'PhotoVoice Villaverde' es un proyecto de ciencia ciudadana, es decir, que involucra al público general en actividades científicas y fomenta la contribución activa a la investigación a través de su esfuerzo intelectual, su conocimiento general, o sus herramientas y recursos. Al tiempo que añaden valor a los proyectos de investigación, los voluntarios adquieren nuevos conocimientos y habilidades, así como una comprensión más profunda y atractiva del trabajo científico. Como resultado de este escenario abierto, en red y transdisciplinar, se produce una mejora en las interacciones ciencia, sociedad y política que conduce a una investigación más democrática.

Este trabajo ha conseguido, además, un empoderamiento de la comunidad que ha participado en el mismo en general y en las mujeres más concretamente. Tras su participación el proyecto, se realizaron entrevistas con las mujeres que habían formado parte del mismo, observándose cambios positivos en los tres ejes estudiados: un incremento en el conocimiento y concienciación sobre su barrio, la transformación de su autopercepción, la creación y utilización de nuevos recursos, como las redes de contacto nacidas en el marco del estudio.

