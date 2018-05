Cada vez más científicos comparten sus resultados antes de publicarlos

Investigadores del Laboratory for Innovation Science, en Harvard (Cambridge, EE UU) han liderado un estudio que desvela algunas de las razones tras la creciente tendencia de los científicos a dar a conocer los últimos resultados de sus investigaciones antes de publicarlos.

Según destaca el trabajo que aparece en la revista Science Advances esta semana, “la divulgación abierta permite a los investigadores estar al día del trabajo de los demás y minimiza la duplicación de esfuerzos. Además, facilita la colaboración, el feedback, la verificación y ayuda al progreso científico”. Estas ventajas, dicen los autores, parece que priman sobre los riesgos referidos a competencia y exclusividad.

Así lo demuestran las conclusiones de una encuesta llevada a cabo entre 7.103 científicos en activo de EE UU, Alemania y Suiza en los campos de ciencias biológicas, agricultura, física, matemáticas, ciencias sociales, ingeniería, ciencias computacionales, medicina básica y medicina clínica.

Un 67,2% de estos investigadores –que publicaron un total de 136.815 artículos entre 2010 y 2014, y recibieron 1,2 millones de citas en 2017– declaró que compartía sus resultados, en web, preprints y conferencias, antes de su aparición en revistas científicas.

Según el estudio, la razón mayoritaria tras esta decisión es recibir comentarios sobre su trabajo. Los más propensos a la divulgación previa son los investigadores sociales y los matemáticos; los que menos, los ingenieros y los científicos computacionales.

Atraer colaboraciones

Los autores resaltan que en campos como las matemáticas los investigadores presentan con frecuencia sus trabajos antes de su publicación para atraer competidores y colaboradores a su área, pero no al problema específico en el que están trabajando.

También comentan que es necesario un estudio más en profundidad de las ventajas de compartir los resultados de la investigación. “Por ejemplo, recientes experimentos de campo en biología computacional han demostrado beneficios significativos de la divulgación de resultados intermedios para posteriores reutilización por otros”, señalan.

