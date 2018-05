En busca de un antimalárico eficaz y bien tolerado por las embarazadas

Las mujeres embarazadas son particularmente vulnerables a la infección por malaria, lo cual puede tener consecuencias graves para su salud y la de sus bebés. Por esta razón, a las mujeres que viven en zonas endémicas para malaria se les recomienda tomar medidas preventivas contra la infección, incluyendo un tratamiento antimalárico.

En la actualidad se utiliza la sulfadoxina-pirimetamina (SP), pero han comenzado a surgir parásitos resistentes al medicamento. Además, en mujeres infectadas por VIH que toman el antibiótico profiláctico cotrimoxazol, la SP no se recomienda por posibles interacciones entre los fármacos. Por ello, urge encontrar medicamentos alternativos, como por ejemplo la mefloquina, para prevenir la malaria en mujeres embarazadas.

El equipo de ISGlobal ha realizado una revisión sistemática de literatura para determinar si el antimalárico mefloquina es eficaz y seguro para prevenir la malaria en mujeres embarazadas, ya sean seronegativas o seropositivas para el VIH. Los científicos identificaron cinco estudios en África subsahariana y uno en Tailandia (más de 8.000 mujeres en total) que compararon la mefloquina con los fármacos actualmente recomendados para prevenir la malaria en mujeres embarazadas.

Los resultados de los estudios muestran que, comparado con la SP o con el cotrimoxazol solo, la mefloquina es más eficaz para reducir el nivel de parásitos en la sangre de la madre y la anemia al momento del parto. Sin embargo, el medicamento es menos tolerado (hay un mayor riesgo de efectos secundarios que incluyen vómito, fatiga y mareos). El trabajo se ha publicado en la revista Cochrane Database of Systematic Reviews.

“Las conclusiones concuerdan con una revisión previamente publicada por nuestro grupo", explica Raquel González, primera autora del estudio. “La eficacia de la mefloquina queda bien demostrada, no obstante, su baja tolerabilidad supone un gran inconveniente para su uso a gran escala en estas poblaciones especialmente vulnerables a la infección. Ahora se trata de evaluar otros fármacos alternativos que tengan el mismo efecto antimalárico y menos efectos secundarios”, añade la investigadora de ISGlobal.

Referencia bibliográfica:

González R, Pons-Duran C, Piqueras M, Aponte JJ, Ter Kuile FO, Menéndez C. "Mefloquine for preventing malaria in pregnant women" Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 21; 3: CD011444. doi: 10.1002/14651858