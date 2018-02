¿Usas internet para buscar trabajo? Olvídate de los portales tradicionales

Hace tiempo fueron la innovación absoluta, pero ahora son una acumulación de información poco menos que inservible y con poco futuro. Hace diez años, los portales de empleo resultaban toda una revolución en lo que a la búsqueda de empleo se refería. Su gran ventaja residía en poder buscar trabajo desde tu ordenador y, además, ampliar tu rango de búsqueda fuera de tu ciudad, de tu provincia, de tu región o, incluso, de tu país.

Sin embargo, con el tiempo, algunos portales genéricos han acabado provocando al usuario un sinfín de preguntas y dudas: ¿por qué no pone el nombre de la empresa? ¿por qué el sueldo es tan poco preciso? ¿por qué apenas dan información? ¿seguirá esta oferta vigente, o ya habrán cubierto la plaza? ¿por que todas las empresas aseguran ser líderes en su sector? ¿Voy a sacar algo provechoso de tirarme toda la tarde seleccionando ofertas? En general, constituyen una serie de factores desalentadores que llegan a su culmen cuando ves que la oferta tiene más de 2.000 aparentes candidatos ya inscritos.

Sin embargo, la aparente pérdida de tiempo que (en ocasiones) suponen estos portales ya está desapareciendo. Y no porque ellos se estén renovando (la evolución está siendo dispar según cada cual), sino porque, poco a poco, está cambiando la forma en que los ciudadanos buscan trabajo a través de internet.

Twitter y el hashtag #empleo

Uno de los sitios más recientes y efectivos para encontrar (o al menos buscar) trabajo es Twitter. Lo cierto es que la red social no está pensada exclusivamente para este fin, ni mucho menos, pero las ofertas de empleo surgen de manera continua. De hecho, la evolución es tal, que raro es el día que #empleo no es trending topic en nuestro país en algún momento del día (obviando que se evitan repeticiones).

Este método de búsqueda no es solo más efectivo para los parados, sino también para las empresas. En primer lugar, porque se ahorran el dinero que algunos portales genéricos cobran por colgar sus ofertas. En segundo, porque Twitter no está tan masificado como para que les lleguen candidaturas de gente que ni siquiera cumple con los requisitos pero se apunta a todas las ofertas. Y en tercer y último lugar, porque Twitter es un arma cargada de inmediatez, con lo que sus ofertas no hacen que los usuarios tengan la duda de si la plaza ha sido ya cubierta.

Portales de nicho: para startups, para periodista, para arquitectos...

Twitter no es la única plataforma que ha revolucionado la forma de buscar empleo a través de internet. Antes que él, fueron muchos los portales que nacieron con la vocación de mostrar ofertas de empleo para nichos muy concretos. El valor de estos portales es que las ofertas suelen ser de mejor calidad, las empresas son algo más transparentes y el propio portal acostumbra a verificarlas cada cierto tiempo. Un plus de confianza que redunda en el usuario, que acaba depositando su confianza en estos portales que, aunque tienen menos ofertas, las ofrecen de mayor calidad y fiabilidad.

Así, encontramos web para buscar empleo en startups tecnológicas (Start Up Jobs -del grupo Infoempleo-, Job Fluent, Todo Startups...), para periodistas, para freelances (Trabajo Freelance, Infojobs Freelance...), para programadores y diseñadores, para el sector turístico (Empleotur, Turiempleo, Turijobs...), para ONG´s, para discapacitados, para arquitectos (Colegio de Arquitectos, Architecture Room, Empleo Arquitectos...), para estudiantes (Student Job, Empleo Jóvenes, Primer Empleo...), para mayores de 45 años, para mujeres...

En definitiva, un infinito etcétera de recursos para que nuestra búsqueda de empleo sea más sencilla y, sobre todo, más efectiva.