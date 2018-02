Twitter quiere ser como Facebook: ya prueba emoticonos en su corazón

La red social de los 140 caracteres ya trabaja en sus próximos cambios y, para decepción de muchos, con ellos no volverá la vieja estrella de ‘Favoritos’ que desapareció a cambio de unos adictivos corazones para los que ya existe algún que otro remedio, como sustituirlos por la caca de WhatsApp.

Tal y como ha filtrado un usuario de Twitter que ha podido acceder a la nueva característica, la red social estaría probando un sistema con el que imitaría la última novedad de Facebook: si la red social de Zuckeberg permite elegir varias emociones en lugar de su clásico ‘Me gusta’, el pájaro azul estaría experimentando para hacer posible que sus usuarios reaccionen a los tuits con el emoticono que prefieran.

I can't believe they're finally letting me 💯 tweets (The best part is that it's not even a joke, I just found this…) pic.twitter.com/cyJ6Lmfhgx