Twitter quiere parecerse a WhatsApp: permitirá mensajes privados en grupo y compartir vídeos

Llegan novedades a la red social del pajarito azul: vídeos en tus tuits y mensajes privados en grupo. Tal y como ha anunciado la compañía en su blog, a partir de ahora Twitter incluirá estas dos nuevas opciones.

Por una parte, ahora podrás mantener conversaciones en grupo a través de mensajes privados. Si hasta ahora la red social solo permitía el envío de estos mensajes de forma individual, ahora se podrán enviar a todo un grupo de tuiteros: podrás crear una conversación con varios de tus seguidores a través de uno de estos mensajes, pero no es necesario que ellos se sigan entre sí.

Por otro lado, Twitter presenta también una novedad audiovisual. Si la red social se había llenado ya de imágenes y vídeos de Vine, ahora es Twitter quien permitirá, a través de su 'app' la grabación y edición de vídeos para compartirlos en un tuit.

De 30 segundos de duración, los vídeos aparecerán en miniatura como aparecen ahora las fotografías. Un solo 'clic' y el vídeo se reproducirá, tal y como se puede ver en el primer tuit compartido con un vídeo, protagonizado por el actor Neal Patrick Harris:

Check out my Twitter video #Oscar exclusive! I gots me a scoop! pic.twitter.com/SGQ3oJHDqZ