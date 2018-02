Queridos fans de Star Wars: Twitter nos ha hecho un regalo en forma de emoji. La red social de los 140 caracteres se ha propuesto ir calentando el ambiente de cara al aún lejano estreno de la séptima entrega de la película y hoy ha lanzado tres emoticonos con personajes de la saga.

Los elegidos son C-3P0, el archiconocido casco de los soldados imperiales y BB-8, el esférico droide que aparecerá en Star Wars VII: El despertar de la fuerza, tal y como se vio en el primer avance de la película.

Para poder disfrutar de estos emojis, los usuarios de Twitter solo tendrán que escribir un tuit con la etiqueta asignada a cada uno de los personajes. El tuit se publicará y, junto al hashtag, aparecerá el emoticono correspondiente.

The Force is strong w/ #StarWarsEmojis. Use these hashtags & they'll appear: #StormTrooper #BB8 #C3P0 Learn more: https://t.co/5O9wOpKt3d