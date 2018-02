¿Y si Twitter levantara el límite de los 140 caracteres?

El límite de los 140 caracteres ha sido la seña de identidad de Twitter desde aquel primer tuit de Jack Dorsey –actual aunque provisional CEO de la compañía, por cierto– en el que decía “just setting up my twttr” (así se llamaba el servicio en sus tiempos paleolíticos). La brevedad de los tuits ha sido un factor de enganche para atraer usuarios y fomentar la interactividad debido a la rapidez con la que se escriben los mensajes: si no caben más palabras hay que darle a publicar.

Por otro lado, la eliminación de este límite lleva tiempo siendo fuente de debate. En esta ocasión el ruido proviene de una información publicada por la web Re/code, que cita fuentes que están en estrecha relación con los planes de Twitter. Aunque el rumor no es nuevo lo cierto es que la plataforma necesita cada vez con más urgencia nuevos usuarios activos. Su crecimiento se ha estancado y sus gerifaltes buscan una solución.

Twitter ya ha dado algunos pasos para aumentar la cantidad de información que pueden meter los usuarios en un tuit, como poder comentar los retuits que haces, una funcionalidad que apareció este año. Respecto a cómo podría incrementar la red social el número de caracteres, una de las medidas que se habría discutido es impedir que los enlaces cuenten en esos 140 caracteres, aunque también se podría dar rienda suelta a los textos, fotos y otros contenidos, abandonando todo límite y toda mesura.

Si este fuera el caso –algunos productos como OneShot ya permiten insertar textos largos en Twitter, aunque lo hacen con formatos de imagen– podría ocurrir que algunos tuits se convirtieran en mensajes mastodónticos, inmasticables en el efímero océano del timeline. Un chorizo de texto sin duda destacaría entre tuits breves, si se le mostrara en toda su inmensidad, pero confiemos en que Twitter no llegue a torturarnos de esa manera.

El tuit que puedes mantener fijo a modo de portada en tu perfil se podría convertir en todo un manifiesto de intenciones, que haría las delicias de plastas y egocéntricos, produciendo ardor de estómago a muchos otros.

El cambio podría dar lugar a fundamentalistas o simplemente tipos ‘de la vieja escuela’ que seguirían respetando el límite de los 140 caracteres escrupulosamente. “Que Twitter no pierda su esencia”, se podría leer en la descripción de alguno de ellos. Alguno incluso haría una excepción y publicaría un único (juraría que es el único) tuit largo para criticar el uso de tuits largos.

Los textos largos, eso sí, eliminarían las autoconversaciones en las que un usuario reflexiona acerca de una temática a lo largo de varios tuits, respondiéndose a sí mismo y terminando siempre por hacer un aporte valioso a la humanidad: con un solo tuit valdría para la reflexión entera.

En definitiva, la red social podría mutar en un híbrido entre Medium –la plataforma que crearon dos de los fundadores de Twitter para permitir la publicación de post más largos sin separarse demasiado del microblogging– y Tumblr, que permite la difusión escueta de fotos, vídeos, frases o enlaces con pretensión de abundancia, aunque sin límite alguno. Tampoco se escapa el parecido que ganaría el timeline de Twitter con el feed de noticias de Facebook, aunque el uso de esta última sea mucho más personal.