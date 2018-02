Twitter celebra su décimo cumpleaños con 250.000 millones de corazones

Parece que fue ayer. El 21 de marzo de 2006, el cofundador y actual CEO de Twitter, Jack Dorsey, publicó un mensaje de menos de 140 caracteres que se convertiría en pura historia de internet. Lo cierto es que no decía gran cosa...

just setting up my twttr — Jack (@jack) 21 de marzo de 2006



Aquel primer tuit dio el pistoletazo de salida a un fenómeno social que hoy está de aniversario. La red social del pájaro azul cumple diez años y, para celebrarlo, ha preparado un vídeo, un gráfico interactivo que permite ver cómo se difundieron las publicaciones más relevantes de su ya no tan corta trayectoria y una cronología con los hitos más destacados de la plataforma.

¡Gracias por estos 10 increíbles años! Estamos deseando leer vuestros próximos Tweetshttps://t.co/tj7Q3d3Vvt #LoveTwitter — Twitter España (@TwitterSpain) 21 de marzo de 2016



Además, la compañía ha desvelado algunos datos interesantes, como el número de corazones que se han repartido desde que el “me gusta”, tan típico de Facebook, llegó a Twitter. En total, los usuarios de la red social de 'microblogging' han pulsado el botón de 'like' 250.000 millones de veces.



Cariño que no falte. De hecho, la etiqueta que el gigante de internet ha elegido para celebrar su cumpleaños (#LoveTwitter) va por esos derroteros. No es de extrañar: la palabra “amor” se ha escrito en los mensajes cortos de Twitter nada menos que en 34.800 millones de ocasiones, aunque el emoticono más popular de la plataforma no sea tan amoroso: has lágrimas de alegría se han utilizado hasta 14.500 millones de veces.



Llorar de emoción, reír o proclamar tu amor de forma efusiva: todo vale para felicitar a Twitter por su décimo aniversario.