Twitter cambia los trending topics de sitio y redecora tus tuits

Si tuvieras que adjetivar a una empresa tecnológica, dirías que son compañías ‘líquidas’, como el pis, porque deben adaptarse al recipiente, año sí, año también: mutan de funcionalidades, de diseño, de jefes, en definitiva. Sin embargo, cuando esa empresa es una red social, el usuario tiene la impresión de que unas se copian a otras. No lo llames plagio, llámalo influencia, y serás políticamente correcto.

Twitter, por ejemplo. Ayer anunció oficialmente que cambia de diseño y redecora tu nido de tuits –es decir, tu perfil-. Fíjate. Si puedes ya activar la nueva cara del pajarito, en lugar de Twitter parecería que tienes… un blog.

Menús superiores, debajo de una foto grande de cabecera (a 1500 por 1500 píxeles). Tu cara de perfil a la izquierda (a 400 por 400 píxeles) y una columna derecha con la mayoría de las utilidades que antes estaban en la columna opuesta. (Se parece a Facebook, sí).

“Tu Twitter muestra al mundo quién eres. A partir de hoy, será aún más fácil (y, creemos, más divertido) expresarse a través de un nuevo y mejorado perfil web”, explica en su bitácora Twitter.

Sin embargo, en un primer vistazo, este nuevo diseño creará algo de extrañeza. Los muebles, como sucede tras una visita de tu madre a tu pisito de soltero, se han movido de sitio. Los trending topics, por ejemplo, ahora están en la parte derecha de la pantalla. No los busques en la antigua ubicación.

FIJAR UN TUITS

¿Es solo diseño este nuevo batir de alas? No y sí. También Twitter te da nuevas opciones. Quizás la más importante es que te permite fijar arriba cualquier tuit. Dicho de otra manera, es como si ahora potenciara el autobombo y tú pudieras darle más visibilidad a tu mejor frase.

(¿Te suena, verdad? Porque Facebook ya permite inmovilizar un post en sus Facebook Pages).

Pero volvamos a un posible por qué de esta nueva función. ¿Quiere con ello el pájaro azul que los usuarios se acostumbren a los tuits patrocinados para así inundar los time lines de publicidad, como tiene previsto en España?

LETRA GRANDE EN LOS MEJORES TUITS





Otro de los cambios. Tus trofeos, ese premio del cole o la medallita del campeonato de fútbol sala del barrio ocuparán más espacio en tu salón. Bromas aparte. Twitter aumenta la tipografía en aquellos mensajes que considera que han tenido más repercusión. “Así, dicho contenido será más fácil de encontrar”, aseguran desde la compañía.

FILTRAR TUITS

La tercera modificación es que podrás seleccionar qué ver en tu cronología, si solo los tuis con texto, con foto, con vídeo, los mensajes respondidos, etc.

Algunos usuarios en España, ya tienen activa la posibilidad de cambiar a este diseño y opciones en el contenido. No todos, claro, porque en el blog de Twitter, por el momento, solo aparece una coletilla: coming soon.

De hecho, solo las nuevas cuentas tendrán esta nueva redecoración ya por defecto. El resto de viejos conocidos de la red social la tendrán que asumir de manera escalonada, según pía Twitter en su bitácora.

Lo dicho, próximamente, en tus pantallas.

¿Te gusta lo que ves? Reza en una ventana este nuevo diseño. ¿Te gusta?

¿Esa frase no era marca de la casa de su competencia? Porque –repetimos- no negarás que el nuevo diseño de Twitter se parece bastante al viejo Facebook. Busca, si no, las siete diferencias.