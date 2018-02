Es oficial: las imágenes y encuestas ya no quitan espacio de los 140 caracteres

Si bien los 140 caracteres han sido, desde sus orígenes, la principal seña de identidad de Twitter, la red social del pajarito azul parece estar dispuesta a pasar por alto esos principios para darles a sus usuarios algo más de flexibilidad. Así, el pasado mes de mayo, desde Twitter anunciaron que pronto las fotos, vídeos y demás contenido compartido en un tuit no descontarían caracteres de ese famoso límite de 140.

Ahora, ese anuncio ya es oficial. Ahora, cada vez que un tuitero comparta una foto, un GIF o un vídeo, dispondrá, además de 140 caracteres. Lo mismo sucederá con las encuestas o los tuits citados: los enlaces a todo ese contenido multimedia que se puede compartir a través de la red social del pajarito azul ya no restarán caracteres.

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC