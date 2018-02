Tienes que ser Joy Cho para tener casi 14 millones de amigos en Pinterest

Si deseas tener un millón de amigos en una red social, el mejor camino hacia esa utopía es perseguir los pasos de los usuarios más influyentes. ¿Quién los sigue? ¿Qué publican? ¿Con qué frecuencia? ¿Crean o comparten?

¿Y si lo que ansías es ser ‘la persona con más seguidores’ de una red social? Borremos las preguntas y pintemos las certezas. Hablemos de Pinterest, por ejemplo.

Si quieres que casi 14 millones de seguidores comenten, compartan y adoren cada uno de tus pines, asume que deberías ser la mujer de la foto: sí. Dicho de otro modo, deberías llamarte Joy Cho y:

1.- vivir en Los Ángeles

2.- ser de padres tailandeses, pero nacida en Estados Unidos

3.- que tu marido tenga un apellido coreano, Cho

4.- ser diseñadora

5.- vivir de tu blog de diseño

6.- que tu hija aparezca en tus post o pines

7.- sacar fotos con una Nikon D3000

8.- todo, todo, lo anterior

Porque Joy Cho es la persona con más seguidores de Pinterest, con un círculo social de 13,7 millones de amigos. No es sencillo. Tiene su truco, como en algunas publicaciones ha confesado la diseñadora.

Es fácil, repite conmigo, como si fuera una tabla de multiplicar.

Uno. Pinea la casa de tus sueños. Ese chalet, o mansión, que encuentras con piscina, chimenea o de diseño exclusivo. Haz pin. Compártela en tus tableros. Venga. Ten en cuenta que menos del 20% de las fotos de Pinterest “no tienen cara”, es decir, son “un producto” y no un retrato.

Dos. Archiva colores que te inspiren. ¿Cómo? Bueno, bajaremos dos escalones. Si te gusta un color de una foto, de una prenda de ropa, etc. Pinéalo. Guárdate el color para futuros diseños. ¿No eres diseñador? Da igual. El 80% del contenido de Pinterest no se crea, se repinea: no importa el original, sino replicar la copia.

Tres. Cuelga fotos de recetas gastronómicas, y si es de un rico postre, mejor. Los platos molones con los ingredientes debajo tienen bastante tirón. Fácil, ¿no? Ya te puedes ir de restaurantes.

Cuatro. La habitación de un bebé. Pinea los cuartos de niños. ¿No tienes hijos? Da igual. Pinterest tiene mucho de femenino. Porque es una red social de ella y para ella, ya que el 80% de sus 70 millones de usuarios son (repite conmigo) mu-je-res, como Joy.

Cinco. Comparte tipografías molonas. Lo que oyes. Pinterest es la red social de todo aquello vinculado el diseño, la moda, etc. Caza y comparte tipografías. No seas escéptico/a, haznos caso.

Seis. Rompe con las estadísticas y pinea una cara. Mejor, pinea o repinea las mejores ideas para ese peinado que nunca te atreviste a adoptar. Así lo hace Joy Cho.

Siete. Las flores. Esta diseñadora estadounidense es experta en consejos de decoración de interiores. Las flores, recuerda, las flores.

Ocho. “Me gustan las mujeres inspiradoras”, confiesa Cho. Mu-je-res, acuérdate.

Nueve. Crea tableros, como el mimo de un coleccionista. Es la manera en que Cho “archiva”, “crea” y “comparte”. Tiene unos 92 tableros.

Diez. La lista de deseos. Sí, son aquellos objetos que no te podrás compras, que anhelas comprar o que tal vez comprarás. Todos juntitos, como si fueran un armario lleno de prendas. No en vano, recuerda. En Pinterest, se promocionan medio millón de marcas.

Si sigues estos y otros consejos de Joy Cho… ¿tendrás lo que deseas; es decir, esos 13,7 millones de amigos en Pinterest que repinean a Joy Cho?

Ten cuidado con lo que deseas, porque nunca te podrás imaginar cuántos correos pueden llegarte de todos esos millones de seguidores, si, por descuido, tienes en tu móvil activadas las notificaciones.

Pin, pin, pin.

***

(Si no has llegado hasta estos tres asteriscos, es que eres una chica, tienes perfil en Pinterest y te has hecho desde el primer párrafo seguidora de Joy Cho; si has leído hasta el final, es que eres un tío con bigote, que nunca tendrá 14 millones de amigos: pin, pin, pin).