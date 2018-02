Quién lo iba a decir: High There, el 'Tinder del cannabis', no es seguro

Desde que Tinder triunfó como la Coca Cola han surgido un aluvión de aplicaciones que imitan su estilo desenfadado y ligero para poner en contacto a la gente. Entre ellas, la aplicación High There (disponible para iOS y Android), que también se ha inspirado en la misma fórmula, aunque en su caso para poner en contacto a gente que fuma cannabis... aunque al final aquello de poner en contacto, ya sea para fumar marihuana juntos o para compartir la pasión por el coleccionismo de lepidópteros, sigue siendo una excusa para lograr lo que pretende Tinder más directamente).

Con esta app el usuario sólo tiene que registrarse en la red, darle acceso a su ubicación y rellenar su perfil con sus hábitos de fumador, poniendo por ejemplo cuál es su nivel de energía cuando tiene el cerebro asediado de vapores canábicos. Ésta, de hecho, es una de las variables más importantes que la aplicación usa para poner en contacto a futuribles compañeros de pipa y canelos. Y es que algún filtro había que poner para que al juntar a dos sujetos –una vez gastado el tercer papel de fumar– no ocurriera que uno se quedara en el sofá desvanecido mientras al otro le diera por rajar y reír compulsivamente.

High There cuenta con más de 150.000 usuarios y la fama de tener un objetivo llamativo y polémico a partes iguales. Pero una de las dudas más inquietantes que pueden tener aquellos dispuestos a descargarse la aplicación es si su información estará segura: ceder tus datos a una aplicación móvil para ligar es una cosa, pero hacerlo para conectarte con otras personas que fuman cannabis y declarar tus hábitos de consumo de sustancias no permitidas es algo muy diferente.

Así, el portal Mic se puso en contacto con la firma de ciberseguridad Synack para que esta realizara un estudio sobre las garantías que ofrece High There a sus usuarios, y la respuesta fue contundente: la compañía llega a calificar la seguridad de la aplicación como “nivel proyecto de estudiantes”. Synack demostró que se podía acceder al nombre, las fotos, los hábitos y la localización de los usuarios que estuvieran cerca.

Y no, no es necesario ser un experto en seguridad para hacerlo. Cuando en Tinder ves que un usuario se encuentra a tres kilómetros de distancia, la ubicación exacta está almacenada en un servidor remoto, con lo que habría que hackear los servidores para obtener este dato. Sin embargo, High There te envía un informe completo sobre cada usuario que está cerca y los algoritmos trabajan localmente en tu móvil para devolverte la información concreta que pides sobre un usuario. Esto significa que aunque la aplicación sólo indique una distancia, los datos exactos sobre la localización pasan por tu móvil.

El equipo de Synack sólo tuvo que situar una herramienta de recopilación de datos en un router casero, a través del cual estaba conectado el móvil, para obtener los datos de localización y otra información del perfil de los usuarios cercanos.

No pudieron acceder a los mensajes privados de chat, pero la sencillez para obtener la localización y los datos personales de los usuarios convierten a High There en una aplicación insegura, ideal para que la Policía se cree un perfil y comience a rastrear las localizaciones de los usuarios para encontrar puntos calientes. Por si fuera poco, algunos usuarios optan por dar su nombre real, así que no hay más que hacer una búsqueda en Google para encontrar su Facebook y LinkedIn.