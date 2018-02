Los ocho años de historia de Twitter a través de sus protagonistas

Todo comenzó el 21 de marzo de 2006, cuando Jack Dorsey publicó el primer tuit de la historia...

just setting up my twttr — Jack Dorsey (@jack) marzo 21, 2006

No sé si os habréis fijado en un detalle. Inspeccionad la URL atentamente. El número que identifica el tuit no es 1, como cabría esperar, sino 20. ¿Quiero esto decir que hubo 19 tuits de prueba antes y que Dorsey los borró para hacer del suyo el primer mensaje de la red social? Tal puede parecer. Después de esta publicación llegaron las de los otros cofundadores, Biz Stone y Evan Williams, que tuitearon exactamente lo mismo:

just setting up my twttr — Biz Stone (@biz) marzo 21, 2006

just setting up my twttr — Ev Williams (@ev) marzo 21, 2006

Fíjate, otra curiosidad relacionada con las IDs. El tuit de Williams es el número 28, lo que confirma la tesis de que en un primer momento el máximo responsable de Odeo (empresa en cuyo seno nació Twitter) no estaba demasiado entusiasmado con la idea del 'microblogging'.

Antes que él llegó Noah Glass, conocido como el cofundador olvidado, y otro buen puñado de empleados de la compañía: Crystal Taylor, Jeremy LaTrasse, Tony Stubblebine y Adam Rugel. Todos repitieron el 'just setting up my twttr” de su amigo Dorsey.

¿Y en España? ¿Quién fue el pionero en esto de Twitter en nuestro país? Que nosotros sepamos, es imposible determinarlo a ciencia cierta, pero hemos intentado aproximarnos. ¿Cómo? De la forma más artesanal posible: encuentramos un tuit viejuno, miramos quién fue la primera persona a la que siguió su autor, buscamos la primera cuenta que a la que siguio éste... Y así hasta llegar a este tuit del 14 de noviembre de 2006, que es el más antiguo escrito por un español que hemos sido capaces de encontrar:

Trying to see the light — Luis Villa (@maguisso) noviembre 14, 2006

Después –si no nos dejamos a nadie- llegaron Furilo, Trampantojo, Anika, Mamuso, Ferblape y LimaLimón. Mucho antes de que se dejaran caer por Twitter los que ahora son gurús y tienen cientos de miles de 'followers'. Por ejemplo, Ricardo Galli, fundador de Menéame, se estrenó en Twitter el 19 de febrero de 2007:

Estoy por ir a trabajar. — Ricardo Galli (@gallir) febrero 19, 2007

El 20 de marzo de aquel mismo año llegaron Enrique Dans y Julio Alonso, un mes antes de que se estrenara en la red social Barack Obama, el presidente tuitero por excelencia, con un tuit premonitorio (pero adelantado a su tiempo) sobre el final de la guerra de Irak. Muy distinto al tipo de mensajes que publica ahora el 'lobby' al que ha cedido su cuenta.

Thinking we're only one signature away from ending the war in Iraq. Learn more at http://www.barackobama.com — Barack Obama (@BarackObama) abril 29, 2007

Volviendo a España, uno de los periodistas con más tirón en la red de los 140 caracteres, Jordi Évole, se estrenó en Twitter el 13 de febrero de 2008, con un poquito de 'spam' de su web (oye, es normal, tenía que darse a conocer).

www.jordievole.com — Jordi Évole (@jordievole) febrero 13, 2008

En Twitter, las firmas tecnológicas de la 'competencia' también tuvieron sus inicios. El primer mensaje de Netflix, publicado el 2 de octubre de 2008, es de lo más curioso. En él, la compañía agradece a una empleada de Twitter que le haya reservado la cuenta y anuncia la instalación de un 'bot'.

Thanks, @lane, for noticing this account was "for sale" and giving it to me "for free" because of that. Awesome twitter bot coming soon ;) — Netflix US (@netflix) octubre 3, 2008

Por su parte, Amazon lanzó su primer tuit el 14 de febrero de 2009, para informar al personal de que empezaban a seguir a otra cuenta... de la propia Amazon.

A eBay, un par de días más tarde, se le ocurrió inaugurar su cuenta de forma parecida:

Talk with us @eBayDE (eBay in Germany) and @eBayUK (eBay in the United Kingdom) - we'll be happy to listen to you! — eBay (@eBay) febrero 16, 2009

Y atención al primer mensaje de Google, de lo más ingenioso que hemos visto en una carta de presentación tuitera ¡Escrito en código binario!

I'm 01100110 01100101 01100101 01101100 01101001 01101110 01100111 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 01111001 00001010 — A Googler (@google) febrero 26, 2009

Poco después desembarcó en la red social de los 140 caracteres la mujer que publicó el 'selfie' más retuiteado de la historia, Ellen DeGeneres. La presentadora estadounidense se estrenó el 10 de marzo de 2009 hecha un auténtico mar de dudas.

Tis my first twitt-er. Or tweet? Twit? Or tweet? "Twit or tweet everybody." Is this anything? — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) marzo 10, 2009

Al día siguiente, 11 de marzo de 2009, en una fecha muy simbólica por ser el aniversario de la mayor tragedia que ha sufrido España en los últimos tiempos, se estrenó la aclamada cuenta de la Policía, con un tuit muy comedido que aún no presagiaba lo que estaba por llegar.

Con 55.000 agentes trabajando cada día por preservar la seguridad de los ciudadanos en España — Policía Nacional (@policia) marzo 11, 2009

Dejamos correr unos meses y llegamos hasta el 10 de junio de 2009, fecha en que se escribió el tuit introductorio que más envidia ha provocado al respetable. Su autor fue el magnate Hugh Hefner, cuya vida, indudablemente, está llena de apasionantes momentos que compartir en 140 caracteres.

Game Night with the Girls. Dominoes, Uno with my babies—Crystal, Karissa, Kristina and Hope, Jayde and Brittany from Playmate House. - Hef — Hugh Hefner (@hughhefner) junio 9, 2009

Tenemos que esperar hasta octubre de 2009 para que se una a Twitter el 'padre' de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, que no empezó con muy buen pie en esto del 'microblogging'. La interfaz, al menos, le parecía una soberana porquería.

Ooops confusing user interfxce. And no phones on on stage with radiomikes. — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) octubre 22, 2009

Más tarde, el 19 de enero de 2010, se estrenaría Bill Gates, cuya primera línea fue la que siempre debe escribir un informático: “Hello World”.

"Hello World." Hard at work on my foundation letter - publishing on 1/25. — Bill Gates (@BillGates) enero 19, 2010

Un año después, el 18 de enero de 2011, se estrenaba una de las periodistas (serias) con más seguidores de la tuitesfera española, Ana Pastor, que por aquel entonces aún se mostraba poco convencida.

Buenos días...estreno twitter....las chicas de rtve.es y toni garrido me han convencido asi que también podemos hablarnos desde aquí. — Ana Pastor (@_anapastor_) enero 18, 2011

En septiembre de ese mismo año se estrenaba Rajoy, a la sazón presidente de esta España nuestra, que reconocía su ignorancia (al menos en este aspecto).

En el AVE llegando a Barcelona. A pesar de mi inexperiencia estreno con ilusión mi Twitter en el que cuento con todos. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) septiembre 15, 2011

Y Revilla, aunque parezca que lleva allí toda la vida, fue de los últimos en llegar...

Ya estoy en twitter — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) marzo 6, 2012

Y así llegamos al final de este repaso a la historia de Twitter a través de sus protagonistas, tanto en España como a nivel global. Quién nos iba a decir aquel 21 de marzo de 2006 que esto llegaría a ser como lo conocemos...