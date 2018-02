Nikita Gill: la poetisa que triunfa en Instagram tras el rechazo de las editoriales

Nikita Gill tiene 28 años, vive en Reino Unido y escribe poesía. Se nota que lleva haciéndolo desde hace tiempo. Incluso tiene un libro autopublicado en Amazon, un recopilatorio que se titula ‘Your body is an ocean: Love and other experments’. Sin embargo, todos los intentos que ha hecho por publicar sus poemas en editoriales convencionales han acabado en rechazo. Se diría que Nikita colecciona cartas de rechazo: de momento lleva 137.

#selfie #nofilter #goodmorning I rarely put selfies up but my eyebrows (or should I say eyebrow!😋) are on point for a change in this picture. Una foto publicada por Nikita Gill (@nikita_gill) el 25 de Oct de 2015 a la(s) 3:21 PDT

Tal vez esta cifra no suba. Ya sea porque ninguna editorial se atrevería a rechazarla ahora, o porque tal vez ella pase olímpicamente de volver a enviar un manuscrito y decida autopublicarse.

Nikita tiene más de 17.500 seguidores en Instagram con solo 114 publicaciones. A veces sube alguna foto, otras veces solo es texto, pero siempre hay un breve poema en cada post.

Made by the awesome @junkandglitter! #poem #poetry #writing #quotes #nikitagill Una foto publicada por Nikita Gill (@nikita_gill) el 16 de Nov de 2015 a la(s) 3:43 PST

Instagram no es la única red social donde tiene éxito. Su poesía se comparte asiduamente en Pinterest y Twitter, aunque la red social original es Tumblr.

Allí es donde Nikita empezó a colgar sus poemas para descubrir que sus versos atrapaban a los usuarios. Desde que abrió su cuenta en 2014 ha ganado más de 50.000 seguidores y cada día obtiene entre 100 y 150 más, según informa Vocativ.

Sus versos, de corte feminista, abundan en la autoafirmación teñida de un halo esperanzador. Como tema prácticamente omnipresente está el desamor y la reivindicación de la belleza cuando todo parece perdido. Algunos autores consagrados, como la australiana Lang Leav, que también empezó a publicar en Tumblr, han elogiado la poesía de Nikita y su facilidad para conectar con lectores jóvenes.

De hecho, una parte del Tumblr de Nikita actúa como una especie de consultorio. Los usuarios aplauden su poesía, pero también le preguntan sobre cuestiones personales. Ella las contesta públicamente, con el fin de que la respuesta no solo sirva a esa persona sino a otras que se encuentren en una situación similar.

#love #poem #poetry #quotes #nikitagill #writing Una foto publicada por Nikita Gill (@nikita_gill) el 18 de Nov de 2015 a la(s) 5:36 PST

Una de las ventajas que Nikita ve en publicar poemas en Tumblr es que no tienen que estar en un inglés 'oxfordiano', revestidos de palabras complejas. Afirma que puedes publicar los versos tal y como te acuden al corazón, sin más correcciones ni maquillajes léxicos.

De esta manera, la publicación de poesía en sitios como Tumblr o Instagram, donde hay un público de masas, contribuye a que un mundo elitista como el de la lírica poética se vuelva más mundano, más cercano a muchos usuarios que se ven deslumbrados por estos poemas y empujados a compartirlos.

Nikita está trabajando actualmente en un libro que se titulará ‘Your Soul is a River’, una colección de sus poemas publicados en las redes sociales.