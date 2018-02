Meetizer, la red social española que te busca un plan sobre la marcha para conocer gente

Redes sociales hay para todos los gustos. Incluso demasiadas, para qué nos vamos a engañar. Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare... Clones de Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare... Y algún soplo de aire fresco tipo Snapchat o Pinterest. Es evidente que hay negocio. Cada vez más. Solo tienes que echar un ojo a las valoraciones de las empresas que acabamos de citar, todas con nueve o más ceros tras el primer punto. Y eso que la mayoría aún no saben de dónde van a venir los ingresos o todavía no han comenzado a hacer caja...

Pero hay una categoría dentro de las redes sociales que todavía no ha despegado del todo. Hablamos de esas 'apps' que tienen en cuenta en todo momento tu localización y varían su oferta en función de ello. Algo así como sumar Foursquare (geolocalización) a la red social de eventos que más rabia te dé. Y en este sector todavía no hay un rey de la colina.

Precisamente, por eso, nace Meetizer, una 'startup' española comandada por Pablo Martín y que pretende llenar el hueco de las 'discovery apps', esos servicios que te ayudan a encontrar algo que hace o te ponen en contacto con desconocidos que están físicamente cerca y comparten alguno de tus intereses. Pero mejor que nos lo cuente él mismo.

- Puede que a algunas personas lo primero que se les venga a la cabeza al descubrir Meetizer sea “¿En serio? ¿Otra red social?”. ¿Qué tiene la vuestra que la diferencie de todas las demás?

A nosotros, nos gusta más llamarnos comunidad social, porque las redes sociales son algo que atrapa, son algo que llama tu atención y que requiere tu tiempo y te hace consumir el poco tiempo que ya de por sí tenemos en el día a día. Mientras que, por otro lado, el concepto de comunidades sociales, que es como a nosotros nos gusta llamarnos, es algo mucho más abierto que a lo que te invita es a crear, a conseguir cosas ayudándote de otros.

Precisamente, nosotros nos distinguimos porque lo que buscamos no es consumir el tiempo de la gente, sino estar ahí cuando la gente realmente lo necesita para ayudarles a sacar provecho a sus tiempos muertos, para poder aprovechar mejor su tiempo, porque lo que precisamente hacemos es ayudar a que la gente pueda llenar sus huecos encontrando las personas adecuadas o los planes espontáneos que puedan surgir a su alrededor. Por ejemplo en una espera en un aeropuerto, en el momento en que te quedes solo para comer o te apetezca compartir esa comida con alguien, para hacer deporte...

- Entiendo que más allá de busar contactos muy genéricos vosotros os enfocáis a pequeñas comunidades temáticas o a intereses comunes, ¿no?

Sí, es una experiencia totalmente personalizada porque, primero, nosotros te ponemos en contacto con gente que tienes a tu alrededor, pero también con gente que te resulta interesante para ti, porque vinculamos tus intereses y tus contactos con los de las otras personas. Entonces en ese sentido se personaliza la experiencia porque lo que tú estás viendo es gente que te interesa porque comparte contactos o intereses contigo.

De cara al futuro, la idea es ir personalizando mucho más esta experiencia generando listas que vayan más allá de las que tenemos ahora (usuarios más seguidos, gente más popular...). Que sean listas por intereses, que puedan aglutinar a usuarios amantes del café, amantes del running, gente apasionada por la lectura... Y todo eso hará que poco a poco la herramienta sea todavía más personalizada.

- Vosotros decís que vuestra 'app' resulta útil tanto para el que busca contactos profesionales como para el que busca contactos personales, pero seguro que una cosa que tira más que la otra, ¿no? Si tenéis que elegir, ¿con qué os quedáis?

Nos gusta decir, y así lo sentimos de verdad, que no somos una aplicación de 'dating', o sea que no somos una aplicación de flirteo como las hay a montones. Aunque es cierto que luego el usuario hace el uso que hace, nos gusta distinguirnos porque nuestro objetivo no es el de generar encuentros amorosos sino el de generar encuentros provechosos para cualquier persona.

Entonces, ¿qué va triunfar más? ¿A nivel profesional o personal? No lo sabemos. Damos ambas opciones, aunque sabemos que nuestro público, sobre todo inicial, está muy enfocado a universitarios, que es gente que tiene una mentalidad más abierta para generar esos planes espontáneos, para relacionarse con nuevas personas...

Eso por un lado, pero por otro lado también está muy enfocado al público profesional. Por ejemplo, a la hora de congresos o conferencias que implican un desplazamiento y donde no conoces de nada a la gente que tienes alrededor. O incluso un viaje de negocios, para que puedas rodearte de gente que te resulte de interés y llenar esos tiempos muertos que todos hemos sufrido alguna vez cuando vas a un sitio que no conoces y no sabes muy bien qué hacer o por dónde empezar a conectarte para sacar provecho a ese viaje o a ese tiempo que tienes.

- Es innegable que ahora mismo se está produciendo un nuevo 'boom' de las redes sociales. Salida a bolsa de Twitter, valoración multimillonaria de Snapchat... Ya hay gente que está anticipando una segunda burbuja. Parece que no hay punto medio: o es un momento muy bueno, o es muy malo para lanzar una red social.

Yo tengo que ser optimista, y de hecho lo soy, y tengo que decir que para mí es un momento muy bueno para sacarlo, aunque entiendo esos mensajes que anuncian una posible nueva burbuja. Lo que pasa es que son momentos totalmente ajenos el de la burbuja original tecnológica de los años 2000, en cuanto al mundo en el que nos desenvolvemos. Posiblemente las valoraciones de las empresas están fuera de lugar, sobre todo en el mercado americano, que es un poco la cuna de todo esto, pero también luego lees noticias como que Instagram ,si hubiese vendido hoy en vez de hace un año y medio, en lugar de 1.000 millones de dólares podría estar valiendo entre 10 y 15.000 millones.

Todo es un reflejo de la época. Lo que sí que tengo claro es que yo pienso que ahora mismo no estamos en ninguna burbuja, aunque sí es cierto que estamos viviendo un 'boom' de las aplicaciones, incluidas las redes sociales. Pero no se puede comparar con la época de los años 2000, cuando internet era todavía algo muy incipiente y tecnologías como el teléfono móvil no estaban tan instauradas como están hoy en día. Esto ya es una realidad, es parte de nuestra vida, de nuestra esencia como ciudadanos y como personas. Y entonces no lo era tanto.

Por eso que creo que es un buen momento para lanzarlas, no ya tanto para aprovechar este 'boom', porque al fin y al cabo son muy pocas las empresas que llegan ahí, aunque obviamente todos luchamos para estar en ese mercado, sino por la explosión del teléfono móvil, la penetración que tiene entre las personas, y también porque lo que siempre va a permanecer, porque siempre ha permanecido, es esa necesidad del ser humano de estar conectado y de estar conectado cada vez más con su entorno. En ese sentido creo que es un buen momento.

- Por tu experiencia al tratar de encontrar financiación y al moverte por esos círculos, ¿los inversores piensan lo mismo?

Diferenciando inversión española frente a inversión americana o incluso europea, sí que hay cierto ánimo. Realmente estamos en el momento de este tipo de proyectos y nos hace mucho favor el hecho de que cada vez se extiendan más las noticias de tecnología entre las noticias generalistas, con los éxitos de empresas como Instagram, como la salida a bolsa de Twitter, con valoraciones tan sorprendentes como la de Snapchat. Esto nos viene bien porque hace ver al inversor que los que hasta ahora podía pensar que eran los sectores más rentables, posiblemente no lo eran. Así que están redirigiendo un poco su mirada hacia el mundo de 'startups' e internet, con cautela obviamente.

Y además en nuestra categoría, de geolocalización o las llamadas 'discovery apps', todavía no existe un claro ganador. Hace unas semanas leía un comentario que realmente sucribo. Dicen que en este sector de las 'discovery apps', de la geolocalización, estamos en la era de Altavista, cuando todavía no había llegado Google al mercado.

Eso nos llena de motivación para poder llegar a serlo, pero es cierto que es un momento todavía muy temprano porque la tecnología de geoposicionamiento ha estado llegando en los últimos años. Que todo el mundo lleve un GPS en el bolsillo, a nivel global. Y aunque ya existen otras redes sociales, lo que hacemos es nutrirnos de ellas y aprovecharnos de alguna forma para dar valor y visibilidad a las nuestras, que de inicio son obviamente más modestas, pero que tienen todo el potencial para convertirse no digo en el próximo Facebook, pero sí en una red social de éxito con un proyecto de éxito.

- Puede que el momento de las 'discovery apps' y del geoposicionamiento esté a la vuelta de la esquina con la irrupción de nuevos dispositivos que están al caer: gafas, relojes... Más aparatos con GPS y encima los llevas puesto todo el tiempo, ¿no? ¿Crees que puede estar ahí el punto de inflexión?

Sin duda ayudarán. De hecho es uno de estos proyectos locos que tenemos a nivel interno: nos encantaría estar en Google Glass como aplicación. porque vemos muy interesante que toda esta funcionalidad que estamos dando ahora mismo a través del teléfono la podamos dar simplemente mirando a otra persona a la cara. Poder saber si te resulta interesante, que contactos o que intereses en común puedes tener...

El momento de las 'discovery apps' ya ha empezado, porque el GPS ya está incorporado y cada vez hay más 'smartphones' en los bolsillos de cada vez más gente alrededor del mundo. Pero todos los avances tecnológicos lo que harán será permitirnos mejorar la herramienta, y cuando mejoras la herramienta puedes dar mejor servicio y eso la gente lo agradece. Y supongo que cada vez habrá más adopción de este tipo de dispositivos. Pero mercado ya hay de sobra en el momento actual.

- Hablemos de vuestros referentes, para tratar de situaros un poco en el mapa de las redes sociales. ¿Quién está al oeste? ¿Quién al este? ¿A quién os parecéis?

Hay uno que a nivel mundial funciona bastante bien y que, de hecho, es un poco el referente ahora mismo, aunque nos diferenciamos de él en varias cosas que ahora explicaré. Se trata de Meetup.com, una plataforma que está más enfocada a grandes eventos o a eventos a los que asisten muchas personas y que están determinados con mucha antelación.

Mientras que lo nuestro, como decíamos antes, es más estar ahí en el momento en que la persona te necesita. Es decir: tengo un momento muerto, en mi día a día, o estoy en un aeropuerto y tengo un momento muerto de a lo mejor dos horas que tengo de conexión, y ahí puedes hacer uso. Seguramente ahí Meetup no te va a dar mucho, porque no te va a dar un evento en ese momento y en ese lugar, pero sí que nosotros podemos ofrecerte gente interesante o incluso algún plan que haya montado ya cerca de donde estés.

En nuestras presentaciones nos gusta decir que, ahora que todo el mundo habla de subir a la nube, nosotros proponemos bajarnos de ella. Aprovecharla, pero para bajar de ella y conectar con el mundo real físico de tu alrededor.

- Estos encuentros, más o menos espontáneos o que se generan con poca antelación y sin previsión, ¿no es muy difícil que se produzcan? ¿No es mucha casualidad que haya alguien igual de ocioso que tú en según que sitios?

Está claro que cuanto más grande sea la ciudad, además de cuanta más presencia tenga el proyecto, es más fácil que se produzca esta serendipia, esta casualidad de que coincida que tú estás en un sitio y con alguien cercano que tenga las mismas inquietudes que tú en ese momento. Por eso nosotros nos estamos enfocando mucho en universidades, que suelen ser ciudades que acogen a mucho público objetivo, porque son ciudades que atraen juventud y gente. Y luego también grandes ciudades.

En sitios más pequeños el estilo de vida es diferente. Sí que le puedes sacar más partido cuando estás en una gran ciudad, porque están pasando multitud de cosas a tu alrededor, que en un sitio más apartado donde los ritmos son otros, la gente es otra y el trato con la gente también es otro. Tal vez no es un proyecto para ese tipo de público. Pero, bueno, solo centrándonos en grandes ciudades o en ciudades medianas, hay mercado potencial grande.

- Y luego, como con cualquier red social, está el espinoso tema de la privacidad, que ahora se ha puesto muy de moda... ¿Vosotros cómo lo abordáis?

Para nosotros, la mejor manera de cubrirnos en este asunto es dar total libertad al usuario para que se configure su nivel de privacidad, y eso es lo que hacemos. Damos la opción a que el usuario no aporte su posición geolocalizada. Esto genera un problema también para el usuario, que entonces le saca menos partido a la herramienta porque no podemos generarle esas situaciones concretas a su alrededor, pero por otro lado está manteniendo su privacidad.

Aunque lo cierto es que, del total de usuarios, el porcentaje que opta por esta opción es ínfimo, porque ya cada vez estamos más abiertos a esto. Y no es algo que genere miedo, porque todas las compañías grandes también lo están proporcionando y es algo que se sobreentiende que tiene un uso determinado y que no se comparte esa información. Aunque luego hay casos...

- ¿Vuestro modelo de negocio contempla la posibilidad de vender datos?

De vender datos como tal no, ni ahora ni en principio en el futuro. Lo que sí que podremos hacer en un futuro, y ya pedimos permiso de antemano en la Política de Privacidad, a pesar de que todavía no está implementado, es incorporar un motor interno y privado de publicidad. Pero no una cesión de datos a ningún organismo o a ninguna otra empresa. Nunca venta a terceros.

- Y además de esta pata basada en la publicidad, ¿qué otros sistemas tenéis en marcha para rentabilizar la 'app'?

Es un modelo 'freemium'. La aplicación es gratuita, pero una vez dentro puedes mejorar tu experiencia adquiriendo uno de los tres productos que ofrecemos.

En primer lugar está la posibilidad de hacerte 'premium', con una suscripción mensual o anual. Esto lo que te permite es que todos tus encuentros puedas promocionarlos dentro de la herramienta para que ganen más visibilidad y por lo tanto más usuarios te vean, porque te destacamos en unas secciones determinadas de la aplicación. También puedes destacarte tú como usuario, ya no tus encuentros, por ejemplo para gente que pueda estar en búsqueda de trabajo o que quiera relacionarse a nivel profesional: encontrar un partner adecuado, un socio...

La segunda posibilidad es comprar 'packs' de encuentros promocionados. Puedes comprar 5 o 10 o 25 encuentros promocionados y cada vez que publicas un encuentro puedes promocionarlo.

Y la tercera pata es la de semanas como usuario destacado. Lo mismo. Sin necesidad de ser 'premium' mensual o anual, puedes comprar un 'pack' de 1, 2, 3 o 4 semanas como usuario destacado y eso te va a hacer tener más visibilidad dentro de la herramienta, para que otros usuarios te puedan encontrar.

Y luego hay una pata que sigue a las demás, o que viene un poco determinada por ellas, y es que cada vez que un usuario publica un encuentro, a pesar de que no tenga ninguna de estas opciones contratadas, se le da la posibilidad de promocionar solo ese encuentro por 0,89 euros, que es el precio mínimo de la AppStore.

- ¿Qué papel juegan en todo esto las marcas? Lo digo porque estas opciones que me estás contando, en principio, suenan más apetecibles para una empresa que quiera promocionar un evento.

Todavía no hemos comercializado la parte de cuentas de empresa, pero sí que de cara al futuro contemplamos esa posibilidad, sobre todo a nivel de comercios a escala local, porque es a dónde nos dirigimos.

Las marcas pueden tener un papel muy importante en tanto que pueden, de alguna forma, aprovechar esos tiempos muertos de la gente para ofrecerles alguna oferta específica que haga más placentera esa espera.

Pero para poder llegar a esos anunciantes, obviamente, necesitamos primero base de datos, usuarios y escala global del proyecto. Necesitamos seguir creciendo y seguir creando esas comunidades locales para poder segmentar mejor la herramienta, que es lo que sin duda nos va a pedir cualquier anunciante.

- ¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo?

Pues llevamos 22 días y estamos en los 10.000 usuarios.

- ¿Y a cuántos esperáis llegar? ¿Qué metas os habéis fijado?

Queremos acabar 2014 en medio millón de usuarios. De cara a tres años, tenemos la previsión de llegar a tres millones de usuarios, pero también tenemos la esperanza de romper estas metas, porque estamos trabajando ahora en el desarrollo de la versión para Android, para tenerlo en dos o tres meses. Y lo que sabemos es que con Android vendrán los usuarios, porque aunque lanzar en iOS está bien - porque te permite crearlo solo para una plataforma y controlar muy bien tus tiempos, acotar mejor un diseño y conocer mejor tu experiencia de usuario - los usuarios al fin y al cabo luego vienen por Android, que ha copado un 90% de mercado en España, y más de un 80% en Europa.

- ¿Y después qué? ¿Intentar vender la empresa?

Cuando lo creo no lo hago con la intención o con el pensamiento de “esto lo voy a vender a nosequién por tanto”. Tal vez eso es una mentalidad o es parte de un ecosistema que en España todavía no tenemos, porque solo existe el caso de Tuenti y ahora, poco a poco, comienza a despertar alguno más, pero sobre todo con ventas enfocadas a Estados Unidos.

Nosotros, aunque es una opción, lo que buscamos es hacer un proyecto interesante y que sí, que pueda atraer las miradas de los grandes 'players' del mercado. Pero nosotros ahora mismo nos centramos en el día a día, en trabajar, en ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios. Lo otro llega como consecuencia de esto primero. Y si llega obviamente se estudiará, porque es una opción que ayuda a hacer crecer tus proyectos e incluso a desprenderte de ellos, pero sabiendo que va a ser para el bien de los usuarios y de la compañía en sí.

Es algo que no nos preocupa de momento, pero sí que nos ayuda a enfocarnos y sabemos que las próximas rondas de financiación, por ejemplo, las queremos llevar a cabo en Estados Unidos, porque precisamente eso también te ayuda. Y de hecho queremos tener presencia física en Estados Unidos, para tener también más facilidad de contacto con estas grandes empresas que cada día están saliendo de compras. Sabemos del caso de Yahoo!, nosotros tenemos también mucha afinidad con Facebook, con LinkedIn... Bueno, hay muchas posibilidades y si alguna llega se estudiará en su momento.