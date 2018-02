La Justicia de EEUU considera que un político vulnera la Constitución si bloquea a ciudadanos en Twitter

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 08/02/2018 a las 20:37 horas

Seamos sinceros: en el mundo en el que vivimos no eres nadie si un político no te ha bloqueado en Twitter. ¿Los preferidos de los españoles? Albert Rivera, Pablo Iglesias, Susana Díaz... y entre los americanos no hay color: entre las provocaciones propias y las ajenas, la palma se la lleva Donald Trump.

Pero ojo, que igual la cosa no es tan simple como que un político te bloquee en una red social, se quede tan ancho y tú te tengas que aguantar sin más. En España aún no hay jurisprudencia, pero en Estados Unidos hay un caso que te puede resultar muy interesante si eres de esos que acostumbra a tocar las narices más de lo quizá necesario.

Y es que la semana pasada la Corte Federal de Estados Unidos James dictaminó que los funcionarios públicos del país americano no pueden bloquear tan fácilmente a los ciudadanos en redes sociales, por muy faltonas, hirientes o injuriosas que puedan llegar a ser sus declaraciones ante el funcionario en cuestión.

Para el juez Cacheris, responsable de esta decisión, bloquear a un usuario en Twitter por parte de un funcionario es "una violación esencial de la libertad de expresión". Por tanto, los trabajadores públicos que decidan hacerlo estarían violando la Primera Enmienda de la Constitución que rige en todo Estados Unidos.

Un ataque a la Constitución de EEUU

El juez va más allá: considera que, dado que las redes sociales "son hoy el foro más importante para expresar libremente puntos de vista en todo el mundo, sería un grave ataque impedir que los usuarios expresen por ese medio sus opiniones sobre las acciones y políticas de todo tipo de empleados públicos”.

Así pues, los funcionarios ya saben a qué se exponen si llevan a cabo estas prácticas: podrían ser demandados por los usuarios en cuestión que se hayan visto agraviados. Y la jurisprudencia, por ahora, iría en contra del trabajador público.

Lo más curioso de todo esto es que, con su decisión, el juez Cacheris acaba de abrir una veda que quizá ni él mismo imaginaba. Y es que, ¿quién es uno de los políticos más polémicos del mundo y el que bloquea a más gente? Efectivamente: el presidente de su propio país, Donald Trump, que suma un sinfín de bloqueos cada día que pasa.

De hecho, no todo el mundo cree que estas acciones de Trump sean permisibles ni legales. Así lo demuestran siete usuarios de su país –los rumores los sitúan como abogados en activo–, que hace poco han presentado una demanda judicial contra el presidente de Estados Unidos por bloquearlos en su cuenta de Twitter.

Según los demandantes, que han presentado la demanda en el tribunal federal de Manhattan a través del Instituto por la Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia, los bloqueos de Trump estarían violando su derecho a la libertad de expresión. Además, al ser Trump una persona pública, estaría obligado a respetar las opiniones de los usuarios que se dirigen a él, por muy ofensivas que puedan llegar a ser.

¿Te imaginas que esta jurisprudencia llegase a España? Sería curioso ver qué pasa. Por lo pronto, no será poco entretenimiento ver qué ocurre con Trump y comprobar si sus demandantes consiguen llevarse el gato al agua.