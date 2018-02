Instagram permitirá a sus usuarios guardar borradores antes de publicar una nueva foto

Para muchos, es una de las características que más necesitaba Instagram (incluso más que copiar a Snapchat con su Instagram Stories) y parece que está más cerca que nunca: la red social fotográfica propiedad de Facebook está trabajando en la posibilidad de que sus usuarios guarden borradores antes de compartir una imagen.

De hecho, Instagram ya está probando esta nueva funcionalidad con algunos de sus usuarios. Si bien no está disponible aún para todos ellos, algunos ya han descubierto que existe esta posibilidad: si, mientras editan y eligen el filtro de una foto, deciden dar marcha atrás, Instagram les da la opción de guardar como borrador su creación.

Hasta ahora, y para la mayoría de usuarios aún a día de hoy, lo que sucedía al volver atrás en mitad de la edición de una foto era que todos los cambios se borraban de forma definitiva. Sin embargo, esta posible nueva herramienta en la que trabaja Instagram haría olvidar esa mala experiencia.

No obstante, por ahora se trata tan solo de un experimento que la red social está haciendo con algunos de sus usuarios (y no exclusivamente en Estados Unidos) y, a día de hoy, no hay una fecha oficial de lanzamiento para esta característica, ni la certeza de que Instagram llegará a extender esta nueva funcionalidad.