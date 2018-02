Instagram permitirá programar publicaciones (aunque de momento sólo a las empresas)

Una de los puestos más trabajo más demandados en los últimos tiempos ha sido (y es) el de gestor de comunidades online y redes sociales. Entre ellas, claro, Instagram.

Sin embargo, mientras que en Twitter o Facebook se podía llevar a cabo la programación de publicaciones a determinadas horas, lo que facilitaba la vida de los 'community managers', en el caso de Instagram no se podía hacer.

Lo más cercano a esta funcionalidad era la creación de borradores que permitían a estos profesionales dejar el contenido preparado en borrador, pero luego tenían que darle al botón de publicar. Pero eso se ha acabado.

Ahora, la página web de desarrolladores de Facebook (empresa matriz de Instagram) ha anunciado que va a haber cambios en la API de la app, lo que va a permitir, entre otras funcionalidades, que plataformas como Hootsuite, Sprout Social o SocialFlow tengan acceso a los perfiles de negocios en Instagram para permitir la programación de las publicaciones.

No obstante, existen dos problemas asociados a esta decisión: por el momento únicamente va a ser posible hacerlo con grandes organizaciones, grandes cuentas, que tendrán ventaja respecto a los perfiles de usuarios o PYMES. Por otro lado, los cambios ya tienen efecto práctico pero la API no se modificará hasta el 31 de julio de 2018, aunque esto, a nivel usuario, probablemente sea lo menos importante.

Además de la publicación programada de los posts, en estas plataformas de gestión de redes sociales también se podrán ver las menciones, las etiquetas y realizar comentarios en otras publicaciones.

No obstante, según confirman desde Facebook estos cambios no llegarían a las cuentas no empresariales -es decir, del resto de mortales- hasta principios de 2019. Toca esperar.