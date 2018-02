Hatching Twitter: poder y traición en 140 caracteres

¿Qué es Twitter? ¿Por qué Twitter nos engancha tanto? Definitivamente o te gusta, o simplemente lo detestas. Seguramente muchos agregarían una tercera categoría, 'me gusta pero no tengo tiempo para estar pendiente de él'. La cantidad de información vertida en la plataforma es impresionante, desde las noticias más importantes a las más irrelevantes. Desde las actualizaciones personales que más dan que hablar hasta los secretos más inconfesables de quinceañeros. Todo tiene cabida.

Pero ¿cómo se inició Twitter? Esta es la historia que intenta contar Nick Bilton en su libro 'Hatching Twitter', que por ahora no tiene traducción al español. Pero no te preocupes, nos hemos leído el libro para que tú no tengas que hacerlo: documentar sus inicios ayudan a comprender parte de una historia que podría diluirse en el futuro intentando reescribir el pasado.

La gran pregunta a la que responde Twitter es cómo cuatro amigos con relaciones tan cercanas acaban siendo una pandilla en la que dos no se pueden ni ver y uno ha desaparecido del círculo de startups. Y el poder de un proyecto como Twitter y la facilidad con la que los socios pueden desprender tu nombre de un proyecto es la respuesta. Por suerte o desgracia para Twitter, esta es parte de su historia.

El inicio de todo, leyendo los primeros capítulos del libro, se podría resumir en “poder y ego”, una historia que cuenta como protagonistas a Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams y Noah Glass. Estas cuatro personas son las que institucionalmente se identifican como creadores de Twitter, pero en realidad no existe un creador como tal: lo que hoy conocemos como Twitter es una evolución de varias ideas de varias personas, que convirtieron una empresa fallida como Odeo en otra donde dar cabida a ideas, Obvious Corp. Y dentro de este nido es donde nació Twitter.

Según el autor, el libro está basado en miles de horas de conversaciones y de entrevistas con los creadores de Twitter, inversores, los primeros empleados y amigos que estaban en el círculo de sus primeros años.

Noah Glass, el creador desconocido

Crear una empresa es difícil, pero lo es más hacer que sobreviva a sus primeros años de vida. Con Twitter y en plena explosión de aquello llamado web 2.0, Twitter era una red social muy pequeña, con gran expansión, pero pequeña.

Evan Williams, un emprendedor formado en la publicación O’Relly y que creó Blogger, el servicio de blogs que Google adquirió, es quien manda en Twitter. No en vano es quien mantuvo económicamente el proyecto y quien más porcentaje de la empresa ha mantenido durante estos años. Pero el CEO de Twitter durante sus primeros años fue Noah Glass, un desarrollador que dirigió los primeros pasos de la red social y que en muy poco tiempo, desapareció.

¿Y quién es Noah Glass? Ahora nadie lo sabe, gracias a que Evan Williams, con la ayuda de Jack Dorsey, logró sacarle del puesto de CEO para que el propio Dorsey pudiera ser quien dirigiese la empresa.

Dispuesto a todo

Por eso Jack Dorsey ha sido la imagen de Twitter durante años. Lo que nadie sabía es que este hombre, con bases anárquicas y que evolucionó a la persona que es hoy en día -siempre muy bien vestido y rodeado por celebridades durante el tiempo que era “imagen de Twitter”- tenía poco o nada que ver con las operaciones de la empresa.

Bilton describe en gran parte del libro cómo es Dorsey. En realidad, visto de forma global, el libro es una historia de cómo una persona logra estar en lo más alto de Twitter, de cómo cae y como vuelve a levantarse para tomar parte del control.

En cierto modo 'Hatching Twitter' parece mostrar a Dorsey como el malo de la historia, que movió los hilos necesarios para despedir a Evan Williams y volver a ser parte de la dirección con derecho a voto. No hay duda de que tomó las decisiones para que el que un día fuese su amigo fuese despedido y apartado de sus funciones como CEO, pero nunca sabremos si el tono del libro es el correcto. No todo puede parecer tan malo.

¿Y si hacemos caso a la historia del libro? Entonces presentamos a Dorsey como una persona que con nulas nociones de cómo mantener una startup pero que se impuso como CEO de Twitter. Aparentemente Dorsey no pasaba suficiente tiempo en la oficina y se distraía fácilmente con otras actividades, como aprender a ser diseñador de moda o el yoga.

Tras el ultimátum de Williams para que se centrase, gracias a dos de sus inversores y el propio Williams, le echaron del puesto dándole otra responsabilidad sin poder alguno, simplemente por aparentar que Dorsey seguía siendo parte de Twitter. Esto provocó que tres años después, Dorsey hiciese algo que él mismo hizo a Glass: conspirar para quitar a Williams del medio y volver a tener un lugar desde el que volviese a poder tomar decisiones sobre Twitter y su futuro.

Las 'puñaladas' en Twitter

Según la historia que cuenta Bilton en su libro, podríamos resumir las 'puñaladas' en Twitter en esta lista.

1. Jack Dorsey y Evan Williams se unieron para despedir a Noah Glass, primer CEO de Twitter.

2. Evan Williams junto a Fred Wilson y Bijan Sabet (inversores) se unen para quitar el puesto de CEO a Dorsey y dárselo a Williams. Dorsey queda como “presidente del consejo”, pero sin poder alguno.

3. Jack Dorsey y Peter Fenton (inversor mediante la firma Benchmark) logran convencer a Fred Wilson y Bijan Sabet para que Williams deje de ser CEO a favor de Dick Costolo (actual CEO) y proponer a Dorsey como presidente del consejo con poder de decisión.

¿Y qué hay de Biz Stone? Es muy curioso su papel en todo el libro, seguramente una de las personas más listas debido a que desde un principio se centró en el producto, Twitter, en vez de tomar el mando o pelearse por tener un título que se podía quedar en nada con una decisión del consejo de administración.

Hatching Twitter está disponible en iBooks Store y en Amazon en formato Kindle como en papel.