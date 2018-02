Fútbol y cerveza: estas redes sociales harán las delicias de los (hombres) españoles

Nada como una tarde de 'sillon ball' con una cerveza muy fría, una bolsa de kikos y el partido de tu equipo de fútbol favorito a toda mecha en la tele del salón. Y si es con amigos, mejor que mejor. Por desgracia, no siempre es posible, sobre todo esto último: incompatibilidad de horarios, compromisos familiares y laborales, barreras geográficas... Por eso miles de españoles, en su mayoría varones (pero no solo), echan mano de Twitter como segunda pantalla para comentar en tiempo real la jornada de Liga.

Y, sí, la plataforma de los 140 caracteres está muy bien para seguir eventos en directo, pero al fin y al cabo es una web generalista, donde cabe de todo y no existen herramientas para los fanáticos de un tema concreto, como por ejemplo el deporte o la cerveza. Las redes sociales verticales (de nicho) vienen a cubrir este hueco. Las hay para todos los gustos, desde el deporte rey a los 'hobbies' más minoritarios. Nosotros vamos a centrarnos en aquellas que harán las delicias del estereotipo de hombre español que, las cosas como son, no tiene por qué parecerse en nada al español medio.

Social Media F.C.

La relación entre el fútbol y las redes sociales ya tiene una larga trayectoria y ha sido analizada en varias ocasiones por los expertos en la materia. Por ejemplo, un estudio publicado a finales de 2012 tomó en consideración once redes sociales futboleras y llegó a la conclusión de que predominan las que están destinadas a los profesionales (64%), por encima de las que tienen su foco en los aficionados (55%) y muy lejos de las que buscan atraer a los jugadores de primera fila (36%) o a los que practican este deporte de forma amateur (27%).

Además, en lo que respecta a los servicios que ofrecen estas páginas, destaca la publicación de noticias (55%), las herramientas para cazatalentos (36%) y la organización de eventos (27%). Por detrás, todos ellos presentes en un 18% de las webs, se encuentran la búsqueda de compañeros de juego, los resultados y clasificaciones, los consejos para el entrenamiento, los foros y el comercio electrónico. Como último detalle, en el momento en que se recogieron los datos tan solo dos de las once redes sociales analizadas contaban con una aplicación móvil (ambas disponibles tanto en iOS como en Android).

El caso, como veis, es que las hay de todo tipo y cada una cubre las necesidades de un cierto tipo de amantes del balompié. Por ejemplo, están los LinkedIn del fútbol, que se encargan de poner en contacto a jugadores, normalmente de categorías inferiores, con agentes deportivos capaces de hacer despegar sus carreras (y, al revés, facilitar que los cazatalentos encuentren las estrellas ocultas fuera de las grandes ligas). En este sector destacan Fieldoo y Deporpro, la primera de ellas presente en España entre 180 países y la segunda nacida en la piel de toro.

Por otro lado están los Facebook del deporte rey, cuyo principal objetivo es poner en contacto a personas con una pasión común, ya sea por el fútbol en general o por un equipo concreto. En esta modalidad destaca la española Futmi, fundada a finales de 2010 por tres jovénes universitarios para “llenar un vacío”, aunque lo cierto es que ya estaban en marcha otros proyectos similares y otros llegaron después (eso sí, la mayoría extranjeros, aunque centrados en nuestra Liga que para algo es la mejor del mundo). Por si quieres echarles un vistazo, algunos de los más conocidos son Futbolea, BallClick, YouFoot, Tribuna Fútbol, Kyck, Bantr... Cada una tiene, como es lógico, sus ventajas y sus inconvenientes.

Y luego, aún dentro de esta categoría, están los clubs de fans online, muchos de los cuales han evolucionado hasta convertirse en auténticas redes sociales. Aquí la elección depende ya de los colores con los que te sientas identificado, pero las hay al menos de los principales equipos: colchonero.com, blaugranas.com, corazonblanco.com, miathletic.com, fuerzaperica.com... El etcétera es demasiado largo y, si seguimos, seguro que acabamos hiriendo algunas sensibilidades.

En tercer lugar, y para terminar, están las redes enfocadas en la organización de partidos. ¿Eres de los que dicen estar deseando jugar al fútbol pero no tener con quién? Acabas de quedarte sin excusa. Páginas como Fubles están pensadas precisamente para que encuentres compañeros de juego. Pero si prefieres seguir practicando el 'sillon ball' siempre puedes hacer como que no te has enterado...

Sin cerveza no es lo mismo

La compañera perfecta de un buen derbi, ya sea en el bar con los colegas o tumbado en el sofá delante de la tele, es sin duda la cerveza. Y es que para los amantes del zumo de cebada también hay alternativas sociales que no te obligan a salir de casa (o sí). Por un lado tenemos las que se basan en la recomendación, ofreciendo fichas de miles de cervezas de todo el mundo, puntuadas y comentadas por la comunidad de usuarios. En esta categoría destacan webs como Moondel o BeerCloud, que probablemente no se van a convertir en tu página de inicio, pero están muy bien para pasarse de vez en cuando o hacer búsquedas concretas.

Distinto es el caso de redes como Untappd o Brewgene, que tienen un enfoque más similar a Foursquare, basado en la geolocalización. ¿Te estás tomando una birra estupenda en un bar del centro? Cómpartelo para que todos lo sepan y tal vez alguno se sume a la fiesta. ¿Que estás en el centro y no sabes en qué bares venden una marca concreta de cerveza? El procedimiento es el inverso. Y así todos salimos ganando.

Por último, hay algunas webs que añaden a este jugoso caldo unas gotitas de 'gamificación', que es la forma pomposa de decir que amenizan la experiencia con mecánicas propias de un videojuego. En esta categoría se encuadra Pintley, una especie de tablón de logros virtual donde puedes presumir de tu historial cervecero (y pelear por ampliarlo), mientras además aspiras a una serie de recompensas y premios. La pena es que solo te los dan si vives en Estados Unidos. Hala, ahí tenéis una idea para montar vuestro propio negocio...

Tal es el furor internáutico por la birra que las redes sociales han dado a luz a su propia marca: Mashtag, la cerveza 2.0, también conocida como la “morena democrática” ('democratic brown' es su eslogan en inglés). La genial idea la tuvo Brew Dog, una fábrica de cerveza británica que echó mano de los mayores expertos –los bebedores- para diseñar su cerveza. Así, durante una semana ofrecieron a sus seguidores de Twitter y Facebook la posibilidad de votar diferentes aspectos de su producto, entre los que por supuesto estaban el diseño y la marca.

Así que, amigos, uníos a nosotros en la barra de la Red para degustar una buena Mashtag mientras vemos a 'la Roja'. Bueno, mejor no, que a estos les patrocina otra cerveza...