Facebook, YouTube… y ahora Twitter: ¿por qué todos quieren que los vídeos se reproduzcan automáticamente?

Si sueles navegar con cierta frecuencia por las redes sociales, últimamente habrás observado algo: los vídeos se reproducen solos. Y no parece ser algo aislado, porque a la primera fiebre que tuvo Facebook le fueron siguiendo más redes, y parece que todas (o casi todas) se están apuntando, antes o después, a esta tendencia de que los vídeos que van apareciendo en tu timeline se reproduzcan de manera automática.

Todo comenzó a finales de 2013, cuando Facebook implementó esta opción en todos sus vídeos. El contenido en vídeo en su red social cada vez era más frecuente, y cada vez eran también más los usuarios que, en vez de enlazar simplemente a YouTube o Vimeo, subían sus vídeos a los propios servidores de la compañía de Mark Zuckerberg.

Viendo que el consumo crecía de forma casi ininterrumpida, Facebook lo tuvo claro: hay que hacer que los vídeos se reproduzcan solos. Sin sonido, eso sí, y pasando por dos fases: al principio el sonido sólo se activaba si pasabas el ratón por encima; más tarde, la red social decidió que el sonido no apareciese en ningún momento a menos que tú marcases la opción.

En cualquier caso, y pese a todo, no parecía una sensacional idea sobre todo para los usuarios que acceden a Facebook desde el móvil (por el consumo de datos), con lo que no tardaron en llegar las soluciones alternativas para inhabilitar esta opción de reproducción automática.

YouTube: que las reproducciones no paren

Un poco más tarde, hace poco más de un mes, el siguiente en subirse a este carro fue YouTube. La plataforma de vídeos más famosa y visitada del mundo, pese a tener un consumo cada vez mayor, decidió que aquello no era suficiente y que el consumo de material audiovisual aún debía crecer más.

Así, los desarrolladores del portal decidieron que, cuando terminas de ver un vídeo, en vez de salir otras opciones para visualizar, automáticamente comenzase a cargarse un nuevo vídeo relacionado tras una breve cuenta atrás. Al final, YouTube conseguía que siguieras consumiendo contenido a la vez que mantenía las recomendaciones (que siguen estando a la derecha y abajo del vídeo).

En cualquier caso, si esta opción no te gusta nada, tenemos buenas noticias: se puede deshabilitar. Basta con que te vayas precisamente a la parte derecha, donde están las recomendaciones, y deselecciones dicha reproducción automática.

Twitter se apunta a la moda

Y cuando parecía que esta moda iba a ser casi exclusiva de Facebook y YouTube... llega Twitter y también se apunta. La plataforma de microblogging ha reconocido hace poco que sus desarrolladores están trabajando para habilitar la reproducción automática de los vídeos que suben sus usuarios.

El formato será idéntico al experimentado por Facebook: el vídeo se reproducirá solo, pero sin sonido, que sólo saltará si tú mismo pinchas en el vídeo. Otra posible opción es que, en vez de reproducirse en su totalidad, el vídeo sólo muestra una especie de previsualización de pocos segundos.

¿Por qué lo hacen?

Y claro, la pregunta es evidente: ¿por qué hacen esto las redes sociales? La primera respuesta es lógica: para que permanezcas más tiempo en sus redes. Pero, al margen de ese motivo, cada cual tiene sus propias razones.

Sobre todo Facebook y Twitter, que ven cómo el consumo de material en vídeo en sus plataformas no para de aumentar y empiezan a pensar si no será un buen momento para intentar comerle la tostada (o parte de ella) a YouTube. Al final, ambas redes se han dado cuenta de una cosa: puede que de entrada tú no tengas intención de pinchar en ningún vídeo, pero, si te lo encuentras en tu 'timeline', es posible que lo observes un par de segundos y al final, quizá, le acabes dando al play definitivo y poniendo el volumen.

Desde luego, Twitter tiene motivos para creer en esta filosofía, ya que así lo ha podido observar con Vine. Además, tanto Facebook como Twitter tienen una cosa clara: si el vídeo que al final acabas viendo es de una marca que está pagando por aparecer... pues oye, mejor que mejor. Y si no, no pasa nada: la publicidad en vídeo es la que mejor se paga, así que negocio redondo