Facebook ya tiene sus propios trending topics y los llama Signal

¿Qué es exactamente Signal? Pues según Andy Mitchel, su director de alianza con medios, es una nueva manera en la que los periodistas pueden detectar cuáles son los temas, personalidades, mensajes, fotos o vídeos de los que más se conversa en Facebook e Instagram y clasificarlos por orden cronológico.

Dicho de otra manera, la empresa de Mark Zuckerberg ya tiene sus propios trending topics, clasificados no solo por palabras clave, sino también notoriedad, e incluso por formato (texto, foto o vídeo).

La finalidad de Signal, según sus responsables, es que los periodistas no solo detecten tendencias ya consolidadas o emergentes (aquellas que están creciendo en popularidad), sino que todo este contenido lo puedan embeber en sus informaciones digitales.

“También se puede acceder a las listas de personajes públicos más mencionados en Facebook, y se dará acceso a conversaciones en tiempo real con políticos, actores, músicos o deportistas”, añade Mitchel en un comunicado.

Así, Facebook se convierte, sin duda, en la red social que más clona los genes de sus rivales, como método de inseminación in vitro para hacer nacer en su ecosistema nuevas funcionalidades –que no son otras que las que ya habitan en sus competidores-.

De Twitter, no solo ha incorporado los trending topics (Signal), sino que adoptó hace dos años los hashtag. En Instagram, los chicos de Zuckerberg ya implantaron el vídeo para ‘youtubizar’ las aportaciones de sus usuarios. Incluso quiso emular a Google con su propio buscador llamado Facebook Search.

Esta estrategia de renombrar lo que no es más que un copy paste por parte de sus desarrolladores no tiene otro objetivo que retener a sus 1.500 millones de usuarios en un seto privado para que no frecuenten jardines ajenos.