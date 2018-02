Facebook se sube al tren de los chats anónimos con Rooms

Lo nuevo de Facebook se llama Rooms y ha llegado con el anonimato de sus usuarios debajo del brazo. Se trata de un chat creado con la intención de que los usuarios puedan crear, de forma anónima, salas de chat, salas de temáticas específicas como si de un foro se tratase. Para ser usuario de la app, que por ahora solo está disponible para dispositivos con iOS y en Estados Unidos, y entrar en salas concretas no será necesario vincular Rooms a una cuenta de Facebook ni a una cuenta de correo, sino que será el envío de un código QR por parte de los moderadores de cada sala la que de acceso a los chats de temas específicos.

En el interior de cada una de las salas de chats, el usuario podrá adoptar un 'nick' diferente, lo que le permitirá adoptar una identidad anónima y distinta en cada sala ante el resto de los usuarios.

Además de esas características que hacen de Rooms un gran chat anónimo, la app creada por Facebook también tiene la posibilidad de ser vinculada con una cuenta de correo, de tal forma que las conversaciones que se tengan en un 'smartphone' puedan ser recuperadas en otro dispositivo al cambiar de móvil.

Esta última posibilidad es opcional, pero hay algo que no lo es: Facebook ha confirmado que todos los mensajes que se publiquen en las salas de chat de Rooms serán almacenados en sus servidores. En principio, no hay problema alguno que vulnere el anonimato de los usuarios, pero si estos vinculan la app con una cuenta de correo (de forma voluntaria, eso sí) sus conversaciones no lo serán.