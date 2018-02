Facebook ya no es (sólo) una red social: cada día se hacen 2.000 millones de búsquedas

¿Para que sirve Facebook? Básicamente para relacionarnos con nuestros amigos, compartir lo esencial de nuestra vida, conocer lo esencial de las suyas, picotear en muros ajenos, echar el rato con unos y con otros... Sin embargo, resulta que también sirve para buscar.

No te equivoques, no es lo que estás pensando: no nos referimos a que dediques la tarde entera a 'stalkear' a toda la gente desconocida que te encuentres en fotos ajenas, ni a que te empeñes en encontrar el perfil de Facebook de todas y cada una de las personas con las que trabajas. No, no (sólo) nos referimos a esa cuestión: esto va mucho más allá.

Y es que, según han asegurado recientemente desde la propia compañía, cada vez hay más gente que usa la red social para interactuar con amigos y conocidos, pero también para, a partir de ahí, realizar búsquedas de información sobre un asunto concreto de interés general.

Es cierto que gran parte de nuestras ideas vienen derivadas de las personas con las que nos relacionamos (o viceversa), con lo que nuestros amigos de Facebook pueden empezar siendo un punto de partida que nos lleve a hacernos preguntas acerca de qué opinamos sobre el PP, sobre la formación de Gobierno, sobre la última polémica que ha rodeado a Pablo Iglesias o sobre el Toro de la Vega de Tordesillas.

Tras esas primeras inquietudes, vendría la búsqueda de información, y aquí entra lo novedoso. Según la empresa de Mark Zuckerberg, cada vez más personas buscan esa información sin salir de su plataforma social.

La 'twitterización' de Facebook

La cosa no parece ser un asunto menor ya que (recordemos, siempre según el testimonio de Facebook) el nivel de búsquedas es verdaderamente llamativo: más de 2.000 millones cada día.

Con ello, la red social parece que va conquistando un nuevo terreno, el de la información. Un terreno, precisamente, en el que la red social reinante en apariencia venía siendo Twitter, pero quizá la búsqueda informativa se esté apretando mucho más de lo que todos podríamos imaginar.

En cualquier caso, esto no puede sorprendernos, ya que hace tiempo que Facebook decidió lanzarse a por el (único) sector en el que Twitter le gana: la información. No fue casualidad, de hecho, que la red social se 'inspirara' en los hashtags de Twitter y los implantase también en la red social.

Pero no es la única acción al respecto. Además de los Instant Articles, hace tiempo que Facebook decidió 'premiar' las publicaciones con un alto nivel de interacciones ('Me gusta', comentarios, reacciones...), que de un modo u otro también ayudan a los usuarios a que en su 'timeline' aparezca contenido informativo que posteriormente quieran ampliar.

Habrá que ver si, observando las tendencias de búsquedas, Facebook acaba apostando definitivamente por la información.